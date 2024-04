CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.4: Cà phê nên giữ hay bán? | ACB dự kiến chia cổ tức 25%

Nông dân cà phê "đau đầu" không biết nên giữ hay bán

Giá cà phê tăng không có điểm dừng trong thời gian dài khiến nông dân trồng cà phê đang đau đầu không biết nên giữ hay bán.

Thị phần môi giới quý 1/2024 của VNDIRECT sụt giảm

Công ty CP chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán VND) bị sụt giảm thị phần môi giới trên sàn HOSE trong quý 1/2024.

37 ha rừng biến mất khỏi dự án sân golf?

Dự án "The Dàlat at 1200" do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư với vốn hàng chục triệu USD ở xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã đi vào hoạt động được mấy năm nay. Thế nhưng ở dự án này, cơ quan chức năng xác định có đến 37 ha rừng bị mất và đã kiến nghị thanh tra toàn diện dự án.

ACB dự kiến chia cổ tức 25%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) dự kiến chia cổ tức 25%, lợi nhuận 22.000 tỉ đồng. Ngoài đặt ra mức lợi nhuận gần 1 tỉ USD, ACB dự kiến tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt.

Hệ thống mạng của PVOil đã được khắc phục

Ngày 4.4, Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư - CTCP (thuộc PVOil) vừa có thông báo đến khách hàng về việc hệ thống thông tin đã được khắc phục.

Nhận định: Tiềm năng của thị trường tín chỉ carbon ở Việt Nam

Việt Nam được coi là nước có tiềm năng lớn về nguồn cung ứng tín chỉ carbon. Mới đây Việt Nam đã lần đầu tiên nhận 1.200 tỉ đồng tiền bán tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng Thế giới.

Fed thận trọng trước quyết định hạ lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell thận trọng cho rằng phải xem xét thêm nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định liên quan đến lãi suất.

Động đất Đài Loan có thể ảnh hưởng nguồn cung linh kiện bán dẫn

Đài Loan vừa trải qua trận động đất có cường độ 7,2, mạnh nhất trong 25 năm qua. Bên cạnh thương vong về người, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trận động đất được cho là có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chất bán dẫn.

