Chuyển động kinh tế ngày 7.4: Khoai lang Việt Nam sắp vào Trung Quốc | Điều tra công ty mẹ ChatGPT

Khoai lang Việt Nam sắp vào thị trường Trung Quốc

Sau gần 1 tháng tiến hành kiểm tra trực tuyến, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho 13 cơ sở đóng gói và 70 mã số vùng trồng khoai lang của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường tỉ dân.

Theo ước tính, diện tích trồng khoai lang được phía Trung Quốc cấp phép trong đợt đầu tiên này lên tới trên 1.000 ha, phân bố ở khắp các địa phương trên cả nước như Quảng Ninh, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Long…

Theo thống kê của Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Việt Nam có khoảng 100.000 ha trồng khoai lang, tổng sản lượng đạt 1,2 - 1,3 triệu tấn.

Năng suất khoai lang cao nhất được ghi nhận ở khu vực ĐBSCL, lên tới 25 tấn/ha, cao gấp đôi so với khu vực miền Bắc, chỉ đạt 12 - 13 tấn/ha.

Hà Nội tiếp tục cấp phép dịch vụ karaoke

Trao đổi với Báo Thanh Niên chiều 5.4, một lãnh đạo UBND quận ở TP.Hà Nội cho biết dựa trên văn bản vừa ban hành, địa phương sẽ tiến hành tập huấn để cấp giấy phép đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định phòng cháy, chữa cháy mới.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn TP.Hà Nội có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó, 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Qua quá trình rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy, TP.Hà Nội đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ và gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Từ đầu năm đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã chi tiền tỉ để khắc phục những bất cập trong phòng cháy, chữa cháy.

Thuế thu nhập cá nhân 'lỗi thời' nhưng chờ đến giữa năm 2026 mới sửa đổi

Tại buổi họp báo quý I năm 2023 ngày 30.3 vừa qua, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh Hiện cho biết Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội chấp thuận việc sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025.

Trong đó, Chính phủ đề xuất xây dựng luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến trong cùng năm và thông qua tại kỳ họp tháng 5.2026.

