Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dịch vụ karaoke

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản gửi Sở VH-TT Hà Nội cùng các quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.



Một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Hà Nội bị tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, ông Lê Hồng Sơn giao các quận, huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng quy định.

Sở VH-TT Hà Nội được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện, thị xã; theo dõi, kiểm tra theo quy định đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính này.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 5.4, một lãnh đạo UBND quận ở Hà Nội cho biết, dựa trên văn bản vừa ban hành, địa phương sẽ tiến hành tập huấn để cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định phòng cháy, chữa cháy mới.

"Cơ sở nào không đủ điều kiện đảm bảo theo quy định phòng cháy, chữa cháy mới thì vẫn phải tạm dừng hoạt động. Cơ sở nào đủ điều kiện theo quy định mới thì thực hiện cấp đổi", vị này nói.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó, 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Qua quá trình rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy, Hà Nội đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Từ đầu năm đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã chi tiền tỉ để khắc phục những bất cập trong phòng cháy, chữa cháy.

Cuối tháng 2, UBND TP.Hà Nội giao Công an TP.Hà Nội tổ chức hội nghị, gặp gỡ để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội tiếp tục có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan siết chặt quản lý đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke; không để cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động.