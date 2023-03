Karaoke vi phạm PCCC gây sức ép lên cơ quan quản lý TP.HCM

Trước đó, giữa tháng 10.2022, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài điều tra, phản ánh tình trạng các quán karaoke ở TP.HCM vi phạm công tác PCCC nhưng vẫn hoạt động bất chấp.

Sau thảm họa 32 người tử vong, 17 bị thương trong vụ cháy karaoke An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương ), các cơ sở karaoke ở TP.HCM không đảm bảo an toàn PCCC đều bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động. Chủ cơ sở đều có cam kết thực hiện theo đúng quy định đảm bảo an toàn PCCC để được cấp phép hoạt động.

Thế nhưng trên thực tế, điều tra của Thanh Niên cho thấy, nhiều chủ cơ sở karaoke dù đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn bất chấp, ngang nhiên mở cửa, hoặc trá hình lách luật bằng cách thay đổi giấy phép kinh doanh nhà hàng hoặc phòng thu âm.