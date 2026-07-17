Chuyện gì đang xảy ra với chính phủ Ukraine?

Hơn 1.000 người đã biểu tình ở Kyiv sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị sa thải giữa một cuộc cải tổ nội các gây tranh cãi.

Họ đứng bên ngoài văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và mang theo bảng hiệu có dòng chữ "Đưa ông Fedorov trở lại".

Vậy điều gì đang xảy ra trong chính phủ thời chiến của Ukraine?

Cải tổ nội các gây tranh cãi

Giám đốc điều hành năng lượng hàng đầu Sergii Koretskyi trở thành tân thủ tướng Ukraine.

Nhân vật 48 tuổi này xuất thân là kỹ sư và nhà kinh tế, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng.

Sau khi Ukraine gánh chịu đợt oanh kích dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng vào mùa đông năm ngoái, một trong những nhiệm vụ chính của ông Koretskyi là chuẩn bị cho Ukraine trước mùa đông tiếp theo khi các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov trong một cuộc họp báo tại Stockholm, Thụy Điển hôm 7.5 ẢNH: REUTERS

Cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Việc ông Fedorov không có tên trong nội các mới đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng.

Ông Fedorov (35 tuổi) là một chuyên gia công nghệ, người đã đặt mục tiêu tái định hình quân đội Ukraine thiếu hụt quân số thành một lực lượng chiến đấu hiệu quả hơn để đối đầu với Nga.

Ông được ghi nhận công lao đã cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) và theo đuổi chiến lược dựa trên dữ liệu để làm kiệt sức lực lượng Nga.

Nhưng những người ủng hộ nói những nỗ lực của ông Fedorov nhằm dọn dẹp công tác đấu thầu quốc phòng đã khiến một bộ phận giới lãnh đạo tức giận.

Ông cũng bị chỉ trích vì không thực hiện đủ nhanh lời hứa cải cách tuyển quân.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Các nghị sĩ cho biết trong chính phủ mới, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko có thể thay thế ông Fedorov.

Trả lời các phóng viên, ông Fedorov cho biết ông đã từ chối lời đề nghị bổ nhiệm vào vị trí cố vấn của ông Zelensky.

Ông cũng cáo buộc Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã chia rẽ đất nước.

Tổng tư lệnh quân đội đã phải đối mặt với những chỉ trích về phong cách chỉ huy cứng nhắc mà một số quân nhân cho rằng dẫn đến tổn thất binh sĩ cao.