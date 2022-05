Chuyên gia: 6 tác dụng đáng ngạc nhiên của nước chanh

Nếu bạn đang muốn làm cho ly nước trung bình của mình trở nên ngon hơn nhiều, hãy thêm một lát chanh vào nước.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có nhiều lợi ích sức khỏe của việc uống nước chanh.

1. Có thể làm giảm đầy hơi

Jodi Greebel, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng của Citrition, cho biết: “Nước chanh làm giảm đầy hơi vì nó hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu thực sự có ích khi bạn đang giữ lại chất lỏng”, theo Eat This, Not That!

2. Có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch

Bằng cách thêm một ít nước chanh vào thói quen sinh hoạt thường xuyên, bạn có thể thấy rằng mình dễ dàng chống chọi với bệnh tật hơn nhờ đặc tính tăng cường hệ miễn dịch của chanh.

Alicia Galvin, chuyên gia dinh dưỡng của Phòng thí nghiệm Sovereign, cho biết: “Một quả chanh cung cấp khoảng 20 miligram vitamin C, chiếm khoảng 20% lượng khuyến nghị hằng ngày. Vitamin C rất hữu ích cho hệ thống miễn dịch và hoạt động như một chất chống oxy hóa".

3. Có thể làm giảm nguy cơ bị sỏi thận

Theo nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí European Urology, ước tính có khoảng 8,8% người trưởng thành sẽ bị sỏi thận trong đời.

May mắn thay, uống nước chanh có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng khó chịu này.

“Nếu bạn mắc một số loại sỏi thận - sỏi thận oxalate - citrate trong nước chanh sẽ giúp phá vỡ sỏi và giúp làm tan chúng”, chuyên gia dinh dưỡng Galvin nói.

4. Có thể cải thiện tiêu hóa của bạn

Nếu bạn đang phải vật lộn với các vấn đề về tiêu hóa, thì việc bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống không phải là cách duy nhất để đẩy nhanh tiến độ.





Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng của Balance One Supplements, cho biết: “Uống nước chanh vào buổi sáng hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng khi bạn uống nước ấm”, theo Eat This, Not That!

5. Có thể làm cho làn da của bạn khỏe mạnh hơn

Có được một làn da sáng không có nghĩa là phải chi ra hàng tấn tiền mặt cho các liệu pháp chăm sóc da. Một chút nước chanh có thể là đủ để thực hiện thủ thuật này.

"Bản thân hydrat hóa giúp cải thiện chất lượng da. Bạn có thể mua tất cả các loại kem và serum, nhưng nếu không dưỡng ẩm từ trong ra ngoài, bạn sẽ không bao giờ có được kết quả dưỡng da tối ưu như mong đợi.

Khi làn da của bạn được cung cấp đủ nước, nó có thể giữ cho làn da của bạn luôn căng mọng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và nếp nhăn", Jessica Bippen, chuyên gia dinh dưỡng của Essentia Water, cho biết.

Theo một đánh giá năm 2017 về nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, vitamin C được tìm thấy trong chanh cũng có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da của bạn trẻ trung và khỏe mạnh hơn theo thời gian.

6. Có thể giúp bạn giảm cân

Tìm cách giảm một vài cân? Thêm nước chanh vào thói quen hằng ngày của bạn có thể giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Bippen nói: “Nước có thể giúp bạn no lâu, đặc biệt là nếu bạn uống nó trước khi ăn một bữa ăn. Bằng cách uống nước chanh trước và trong bữa ăn, nó có thể thúc đẩy cảm giác no và là một cách hiệu quả để giúp giảm lượng calo nạp vào", theo Eat This, Not That!