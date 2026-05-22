Sức khỏe

Chuyên gia cảnh báo các dấu hiệu ung thư dễ bị bỏ sót

Như Quyên
22/05/2026 00:27 GMT+7

Nhiều người thường xem các đốm nhỏ trên da là vô hại. Tuy nhiên theo các chuyên gia, một số thay đổi bất thường trên da mặt có thể là dấu hiệu sớm của ung thư da.

Nhiều người không nhận ra dấu hiệu sớm của ung thư da vì cho rằng bệnh chỉ xuất hiện dưới dạng các vết loét nghiêm trọng, dễ nhìn thấy. Thực tế, ở giai đoạn đầu, các dấu hiệu ung thư da thường rất nhỏ, không gây đau nên dễ bị bỏ qua hoặc xem nhẹ, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Nên lưu ý khi trên da xuất hiện một đốm có kích thước lớn bất thường

Các biểu hiện khác biệt trên da cần lưu ý

Theo bác sĩ Aravind Badiger, làm việc tại Công ty dược phẩm BDR Pharmaceuticals (Ấn Độ), ung thư da vẫn là một trong những loại ung thư phổ biến nhưng thường bị bỏ sót nhất trên thế giới. Những dấu hiệu mọi người cần chú ý trên da gồm:

  • Một đốm trên da có kích thước lớn hơn đầu tẩy bút chì.
  • Viền không trơn láng mà méo mó hoặc gồ ghề.
  • Một đốm có nhiều màu bất thường như nâu, đen, đỏ hoặc trắng cùng lúc.
  • Đốm thay đổi kích thước và lớn dần theo thời gian.
  • Xuất hiện ngứa, chảy máu hoặc đóng vảy trên da.

Bác sĩ Aravind nhấn mạnh rằng tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời là một trong những yếu tố nguy cơ lớn gây ung thư da. Tuy nhiên, lối sống, hệ miễn dịch suy yếu, tiền sử gia đình và môi trường sống cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngay cả những người có làn da nhiều melanin cũng không hoàn toàn “miễn nhiễm” với ung thư da. Ở nhóm này, bệnh đôi khi được phát hiện muộn hơn do mức độ nghi ngờ lâm sàng thấp.

Nên dùng kem chống nắng ngay cả khi không ra khỏi nhà để bảo vệ da

Chủ động phòng ngừa như thế nào?

Để giảm nguy cơ ung thư da về lâu dài, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên:

  • Mặc quần áo ưu tiên chất liệu như cotton hoặc muslin để giúp bảo vệ cơ thể khỏi nắng nóng gay gắt khi ra ngoài trời.
  • Hạn chế tiếp xúc ánh nắng quá mức, đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 16 giờ.
  • Dùng kem chống nắng ngay cả khi không ra khỏi nhà.
  • Khám da liễu định kỳ và đúng thời điểm khi có dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ Aravind, chỉ cần chú ý hơn đến một đốm nhỏ trên da hôm nay cũng có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe trong tương lai. Phát hiện sớm vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại ung thư da.

Thói quen: Ăn quá ít chất xơ có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư

Thói quen ăn nhiều thịt, đồ tinh chế nhưng ít rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt khá phổ biến và âm thầm ảnh hưởng sức khỏe lâu dài, trong đó có nguy cơ ung thư.

