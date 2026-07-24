Chuyên gia cảnh báo: Những đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ

Thị trường đồ chơi đa dạng

Tại nhiều cửa hàng đồ chơi và nhà sách ở TP.HCM, các sản phẩm dành cho trẻ em được bày bán phong phú với nhiều mẫu mã, màu sắc và mức giá khác nhau. Từ thú bông, đồ chơi lắp ghép, đồ chơi tiếng Anh đến mô hình khủng long, phụ huynh có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Chị Cao Thị Hải Vân (30 tuổi, ngụ phường Chợ Quán, TP.HCM) cho biết mùa hè là thời điểm gia đình thường mua thêm đồ chơi vì con có nhiều thời gian vui chơi hơn. Biết con yêu thích các bộ lắp ghép LEGO, chị chọn mua đúng sở thích của bé nhưng đồng thời ưu tiên những sản phẩm giúp phát triển tư duy như cờ vua, cờ cá ngựa hay bảng chữ cái.

"Có nhiều món đồ chơi thiết kế rất bắt mắt nên con thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, khi chọn mua, tôi ưu tiên những sản phẩm có thể cùng con chơi, hướng dẫn con học hỏi thêm kỹ năng và rèn luyện tư duy", chị Vân chia sẻ.

ẢNH: THANH AN

Thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc phù hợp với sở thích của trẻ ở các độ tuổi khác nhau ẢNH: THANH AN

ẢNH: THANH AN

Phụ huynh cũng lưu ý về nguồn gốc xuất xứ và độ an toàn của đồ chơi với sức khỏe của trẻ ẢNH: THANH AN

Ngoài yếu tố sở thích, giá thành cũng là tiêu chí được nhiều gia đình cân nhắc. Các sản phẩm có giá từ 50.000 đến 800.000 đồng được nhiều phụ huynh lựa chọn vì phù hợp với nhu cầu sử dụng của trẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (32 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết gia đình thường chọn những món đồ chơi có giá vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn. Theo anh, trẻ nhỏ thường nhanh chán nên không nhất thiết phải mua những món đồ quá đắt tiền. Điều quan trọng là sản phẩm phù hợp với độ tuổi, có nguồn gốc rõ ràng và giúp trẻ vừa chơi vừa học hỏi thêm kỹ năng. Anh cũng cho rằng thay vì chạy theo xu hướng hoặc những món đồ chơi giá cao, phụ huynh nên ưu tiên các sản phẩm mang tính giáo dục và kích thích tư duy để trẻ có thể sử dụng lâu dài.

Bên cạnh giá cả, nhiều phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất liệu và nguồn gốc sản phẩm, nhất là sau khi có nhiều cảnh báo về đồ chơi độc hại và đồ chơi bạo lực trên thị trường.

Chị Trần Thị Hoài Phương (29 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) cho biết tiêu chí đầu tiên khi chọn đồ chơi là mức độ an toàn và giá trị mà sản phẩm mang lại. Chị ưu tiên các sản phẩm làm từ giấy, gỗ, vải hoặc nhựa đạt tiêu chuẩn an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

"Trẻ con thường thích những món đồ nhiều màu sắc hoặc đang là xu hướng, nhưng tôi không mua theo ý con hoàn toàn. Tôi sẽ xem kỹ chất liệu, độ tuổi khuyến nghị, các góc cạnh có sắc nhọn hay không và ưu tiên những thương hiệu uy tín. Một món đồ chơi an toàn và giúp con phát triển khả năng tư duy, sáng tạo sẽ đáng để đầu tư hơn những món chỉ mang tính giải trí đơn thuần", chị Phương nói.

Theo chị Phương, trước khi quyết định mua, chị thường đọc kỹ thông tin trên bao bì hoặc tìm hiểu đánh giá của người dùng để hạn chế mua phải sản phẩm kém chất lượng. Dù giá thành có thể cao hơn, chị vẫn ưu tiên lựa chọn vì sức khỏe và sự an toàn của con là yếu tố quan trọng nhất.

Lựa chọn đúng để trẻ phát triển toàn diện

Theo BS. Hoàng Văn Cường, Giảng viên sơ cấp cứu của Tổ chức Giáo dục sức khỏe Wellbeing, đồ chơi có vai trò quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ và tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, nếu lựa chọn không phù hợp với lứa tuổi có thể gây nhiều rủi ro như hóc dị vật, chấn thương do chi tiết sắc nhọn hoặc ảnh hưởng sức khỏe nếu sản phẩm chứa hóa chất độc hại.

BS. Hoàng Văn Cường khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn đồ chơi phù hợp theo lứa tuổi, kiểm tra chất lượng và đảm bảo không chứa chất độc hại. Đặc biệt, không nên mua các sản phẩm có chi tiết nhỏ như viên bi, đồng xu, pin hoặc những đồ chơi sắc nhọn như gươm, đao, súng. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên tránh các loại đồ chơi mang tính bạo lực hoặc phát ra âm thanh quá lớn.

Theo bác sĩ, cha mẹ cần giám sát và chơi cùng trẻ, hướng dẫn trẻ sử dụng đồ chơi đúng cách, lưu ý các khuyến cáo trên bao bì, thường xuyên vệ sinh đồ chơi và bảo quản tránh xa nguồn lửa, nguồn nước hoặc nơi cao để bảo đảm an toàn.

Ở góc độ tâm lý, chuyên gia Ngô Thanh Huệ, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Việt – Pháp, cho rằng đồ chơi là công cụ hỗ trợ trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc, thể chất và các kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, giá trị của đồ chơi không chỉ nằm ở bản thân món đồ mà còn phụ thuộc vào cách cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình chơi.

Theo chuyên gia, việc lựa chọn đồ chơi phụ thuộc vào mục tiêu giáo dục, điều kiện tài chính của mỗi gia đình cũng như thời gian cha mẹ dành cho con. Phụ huynh nên quan sát để hiểu sở thích, hứng thú của trẻ, từ đó lựa chọn những món đồ chơi phù hợp và tạo cơ hội tương tác nhiều hơn với con.

"Tôi nghĩ đồ chơi nào cũng tốt, đồ chơi nào cũng hiệu quả nếu mình sử dụng nó một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Quan trọng ở đây là thời gian mà mình tương tác với con, chơi cùng với con và làm bạn cùng với con", chuyên gia tâm lý Ngô Thanh Huệ nhận định.