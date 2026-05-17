300 trẻ em khó khăn được khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng miễn phí

Chương trình được triển khai với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số – nhóm đối tượng còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và kiến thức dinh dưỡng phù hợp.

300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ba Ngòi đã được kiểm tra sức khỏe tổng quát ẢNH: HÙNG LÊ

ẢNH: HÙNG LÊ

Chương trình mang đến sự chăm sóc thiết thực cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em ẢNH: HÙNG LÊ

Trong khuôn khổ chương trình, 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ba Ngòi đã được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn chuyên sâu bởi đội ngũ bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. Những trường hợp có vấn đề về sức khỏe được hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, gần 300 phần quà sức khỏe do Pharmacity và MHD Pharma tài trợ cũng được trao đến các em tham gia chương trình.

Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến việc xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho trẻ em tại địa phương, góp phần mang đến sự chăm sóc thiết thực cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em.

ẢNH: HÙNG LÊ

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam ẢNH: HÙNG LÊ

Bên cạnh hoạt động thăm khám, phụ huynh còn tham gia buổi tọa đàm với chủ đề "Vai trò của men tiêu hóa trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng ở trẻ em", qua đó được cập nhật thêm kiến thức chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày nhằm cải thiện thể trạng và hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Chương trình cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho thế hệ công dân tương lai của đất nước.