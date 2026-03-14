Chuyên gia chỉ cách giúp phụ nữ ngừa ung thư

Tỷ lệ mắc ung thư vú đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng thừa cân, ít vận động... là những yếu tố góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

"Theo nghiên cứu, phụ nữ có BMI lớn hơn 30 thì tỷ lệ mắc ung thư vú cao hơn 20-30% so với phụ nữ có chỉ số BMI thấp hơn. Mô mỡ có men chuyển enzyme aromatase chuyển thành estrogen, nên người càng thừa cân thì nồng độ estrogen càng cao, làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú", Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Wendy Y. Chen, Trường Y Harvard, chia sẻ tại Hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư" diễn ra sáng 14.3 tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.

Tỷ lệ mắc ung thư vú đang gia tăng

Theo Phó giáo sư Wendy Y. Chen ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới. Tại Đông Nam Á, tỷ lệ mắc nhìn chung thấp hơn so với Mỹ, tuy nhiên tỷ lệ tử vong lại cao hơn. Bên cạnh đó, số ca mắc ung thư vú đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây khi điều kiện kinh tế và lối sống thay đổi.

Tại TP.HCM, số liệu giai đoạn 1996-2015 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư vú tăng 70%. Trong đó có khoảng 26% trường hợp được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn 3-4. Trong khi đó tại Mỹ, khoảng 50-60% ca bệnh được phát hiện ở giai đoạn 1, còn tỷ lệ phát hiện muộn giai đoạn 3-4 chỉ khoảng 10%.

Theo chuyên gia Wendy Y. Chen, nhiều yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận, trong đó có tuổi sinh con đầu lòng muộn, thừa cân hoặc béo phì, cũng như lối sống ít vận động. Quá trình đô thị hóa và lối sống hiện đại khiến thói quen đi bộ trong đời sống hằng ngày giảm đi đáng kể. Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên duy trì ít nhất khoảng 3 giờ đi bộ nhanh mỗi tuần, với tốc độ khoảng 6 km/giờ, để giúp giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, tiêu thụ rượu bia cũng có mối liên quan với ung thư vú. Nguy cơ mắc bệnh có xu hướng tăng lên khi lượng rượu tiêu thụ nhiều hơn, do đó nên hạn chế ở mức thấp.

Chụp nhũ ảnh 3D để tầm soát ung thư vú

Tại Mỹ, phụ nữ thường được khuyến cáo bắt đầu chụp nhũ ảnh từ khoảng 40-45 tuổi, đa số thực hiện mỗi năm 1 lần, dù ở một số bang có thể thực hiện 2 năm 1 lần. Tuy nhiên, ở phụ nữ châu Á, mật độ mô vú thường dày hơn, khiến việc phát hiện khối u trên nhũ ảnh truyền thống trở nên khó khăn hơn.

Để khắc phục hạn chế này, nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới đã được áp dụng, như nhũ ảnh có thuốc cản quang hoặc nhũ ảnh 3D - phương pháp chụp X-quang di chuyển quanh tuyến vú để tạo hình ảnh 3 chiều. Trong đó, nhũ ảnh có thuốc cản quang cho độ nhạy phát hiện tổn thương tương đương chụp cộng hưởng từ (MRI) nhưng thời gian thực hiện nhanh hơn nhiều, chỉ khoảng 2-3 phút.

Theo Phó giáo sư Wendy Y. Chen, với những tiến bộ trong điều trị và sự phát triển của các xét nghiệm chẩn đoán hiện nay, bác sĩ có thể ước tính nguy cơ di căn của khối u để cá thể hóa điều trị. Trong trường hợp nguy cơ di căn dưới 5%, bệnh nhân có thể không cần hóa trị sau phẫu thuật, từ đó tránh được những tác dụng phụ không cần thiết của phương pháp này.