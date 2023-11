Chuyên gia chia sẻ những lý do nên ăn trứng

Trứng bổ sung calo và protein cho cơ thể. Trong các bữa ăn chính, trứng được chế biến thành nhiều món khác nhau. Ngoài ra, trứng luộc cũng có thể là một bữa phụ tiện lợi.



Một quả trứng lớn chứa khoảng 72 calo và 6 gram protein, theo trang Eat This, Not That!

Bà Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chia sẻ những lý do nên ăn trứng.

Cung cấp protein

Theo bà Goodson, một quả trứng lớn chứa khoảng 6 gram protein. Protein làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no nhanh và lâu hơn. Trứng là lựa chọn thích hợp để cung cấp protein cho cơ thể trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ.

Một số người chỉ ăn lòng trắng trứng và bỏ lại lòng đỏ. Tuy nhiên, bà Goodson tiết lộ rằng lòng trắng trứng chỉ chứa 4 gram protein. Vì vậy, nếu bạn không không thích ăn lòng đỏ, bạn có thể đã bỏ lỡ một lượng chất dinh dưỡng.

Tăng cường sức khỏe não bộ

"Trứng là thuốc tăng cường sức khỏe não bộ", bà Goodson nói.

Trứng cung cấp choline, giúp hỗ trợ chức năng não, điều chỉnh trí nhớ và tâm trạng. Choline rất quan trọng cho sự phát triển của não bộ và giữ cho não khỏe mạnh khi lão hóa.

Cung cấp chất dinh dưỡng "khó tìm"

Trứng cung cấp các chất dinh dưỡng "khó tìm" như axit béo omega-3, vitamin D và vitamin B12. Một số chất dinh dưỡng chỉ có trong vài loại thực phẩm nhất định. Tuy nhiên, chúng lại đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Để khỏe mạnh, chúng ta cần thường xuyên bổ sung các chất dinh dưỡng này.

Linh hoạt trong cách chế biến

Trứng là thực phẩm linh hoạt, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Vào bữa sáng, trứng có thể kết hợp với rau, bánh mì, bột yến mạch, làm món ăn sáng bổ dưỡng. Vào bữa trưa và tối, bạn có thể chế biến món trứng chiên hay trứng luộc.

Bà Goodson lưu ý bạn không nên sử dụng nhiều bơ và dầu ăn khi chiên trứng. Chúng ta có thể sử dụng một ít nhưng không nên lạm dụng. Để bữa ăn lành mạnh hơn, bạn nên kết hợp trứng với rau.