Chuyên gia: có thể buộc phải đặt lại tên cho biến thể phụ của Omicron

Đài CNN hôm 18.2 dẫn kết quả thu được từ phòng thí nghiệm ở Nhật Bản cho thấy BA.2 sở hữu những đặc điểm có thể cho phép nó gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đó, bao gồm Delta.

Và như phiên bản gốc của Omicron, BA.2 chứng tỏ năng lực vượt qua phần lớn hàng rào miễn dịch đến từ vắc xin phòng Covid-19. Tin vui là mũi nhắc khôi phục được sự bảo vệ, giảm đến 74% nguy cơ mắc bệnh nặng nếu không may nhiễm biến thể phụ.

BA.2 cũng chống được một số liệu pháp điều trị bệnh Covid-19, bao gồm sotrovimab, loại kháng thể đơn dòng hiện được dùng cho các bệnh nhân mắc Omicron.

Báo cáo được đăng trên cổng thông tin bioRxiv trong lúc chờ được bình duyệt.

“BA.2 dường như nguy hiểm hơn BA.1 (Omicron) và có lẽ lây lan mạnh hơn, gây bệnh nặng hơn”, Đài CNN dẫn lời tiến sĩ Daniel Rhoads của Trung tâm Y khoa Cleveland ở bang Ohio. Ông Rhoads là một trong những chuyên gia đã nghiên cứu báo cáo nhưng không tham gia trực tiếp.





BA.2 có nhiều đột biến so với chủng xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc). Biến thể phụ này sở hữu hàng chục điểm khác nhau về di truyền so với Omicron, biến nó thành dòng riêng biệt so với Alpha, Beta, Gamma và Delta.

Nhà nghiên cứu Kei Sato của Đại học Tokyo, nhóm thực hiện báo cáo, cho rằng dựa trên những phát hiện mới, có lẽ đã đến lúc không nên xem BA.2 là biến thể phụ của Omicron. Đồng thời, thế giới cần theo dõi sát sao diễn biến của nó.

“Như có lẽ các bạn cũng biết, BA.2 được gọi là phiên bản tàng hình của Omicron”, chuyên gia Sato lưu ý. Đó là do nó không lộ diện trong các kết quả xét nghiệm PCR. Vì thế, các phòng thí nghiệm cần phải thực hiện thêm một bước nữa để giải trình tự gien nếu muốn xác định một người mắc BA.2 hay không.

“Điều đầu tiên nhiều nước cần làm là nghĩ ra phương pháp mới để phát hiện BA.2”, chuyên gia Nhật cho biết. Theo ông, có lẽ chúng ta đang đối mặt một biến thể mới, cần một cái tên mới từ bảng chữ cái Hy Lạp để đặt tên cho nó.