Biến thể Omicron có thể giúp đẩy lùi Delta

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính biến thể Delta chiếm 41% số ca Covid-19 tại Mỹ trong tuần lễ chấm dứt ngày 25.12.2021.

Kết quả nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Nam Phi cho thấy năng lực lây lan của Omicron cao gấp 36,5% so với biến thể Delta, thay vì gấp từ 2 đến 5 lần so với ước tính trước đó. Tuy nhiên, Omicron có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn, dựa trên số ca nhập viện và tử vong thấp hơn so với các biến thể khác.

Vì thế, giới chuyên gia hy vọng làn sóng dịch do Omicron sẽ ít gây ảnh hưởng như Delta.

“Omicron nhiều khả năng đẩy lùi Delta”, tờ The New York Times dẫn lời nhà virus học Alex Sigal của Viện Nghiên cứu Y khoa châu Phi tại Durban, Nam Phi.

Theo chuyên gia này, xu hướng trên có vẻ lạc quan hơn, vì đến nay giới chuyên gia cảm thấy con người dễ sống chung với Omicron hơn so với các biến thể trước đó.





Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Nam Phi cũng cho thấy người nhiễm biến thể Omicron sẽ hình thành kháng thể giúp miễn dịch trước biến thể Delta.

Sau 14 ngày từ khi các bệnh nhân biểu hiện triệu chứng, mức độ miễn dịch ngăn tái nhiễm biến thể Omicron tăng lên đến 14 lần. Bên cạnh đó, mức độ miễn dịch giúp ngăn biến thể Delta tăng 4 lần.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Thái Lan thúc giục người dân làm việc tại nhà trong vòng 2 tuần. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục ngưng áp dụng chính sách miễn cách ly đối với du lịch đến cuối tháng 1 vì làn sóng dịch liên quan biến thể Omicron gia tăng.