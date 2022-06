Chuyên gia: Đây là nước trái cây tốt nhất giúp sống thọ

Khi bạn đang nghĩ đến việc kết hợp một chế độ ăn uống lành mạnh, nước trái cây có thể không phải là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn, nhưng có lẽ bạn nên thay đổi.

Khi bạn tiêu thụ 100% nước trái cây (có nghĩa là không thêm đường), bạn sẽ nhận được một “thần dược” cô đặc của vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật hoạt tính sinh học khác có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nước cam mang đến nhiều lợi ích sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký cho rằng nước cam là loại nước trái cây tốt nhất để uống để sống thọ vì có chứa flavonoid tăng cường tim, vitamin C tăng cường miễn dịch và khả năng chống lại chứng viêm mạn tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ là bệnh tim.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn thay đổi chế độ ăn uống của mình để kéo dài tuổi thọ, bạn nên tìm cách để tăng cường sức mạnh cho tim của mình.

Nước cam, một thức uống tốt cho tim mạch, có thể giúp ngăn ngừa sức khỏe tim kém, theo thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That! Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là tác giả của The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker cho biết: “Nước cam đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tim mạch nhờ chất flavonoid hesperidin được tìm thấy tự nhiên trong nước ép.

Dữ liệu cho thấy rằng uống nước cam có liên quan đến việc giảm huyết áp và cholesterol LDL (cholesterol xấu), cùng với tăng cholesterol tốt HDL (cholesterol tốt)", theo Eat This, Not That!





Nước cam là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời

Nước cam không chỉ tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch mà thức uống chứa đầy vitamin C này còn giúp giảm cholesterol, cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ béo phì, giảm viêm và giảm huyết áp.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một phần nước cam chứa khoảng 26 miligam vitamin C, hơn 1/3 lượng vitamin C mà một phụ nữ trưởng thành cần trong một ngày và gần 1/3 lượng mà người đàn ông trưởng thành cần mỗi ngày, theo Mayo Clinic.

Vitamin C giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh vì nó rất quan trọng để hỗ trợ sự tăng trưởng, phát triển và sửa chữa các mô cơ thể. Vì vậy, khi bạn bị ốm, uống nước cam không chỉ ngon mà còn giúp phục hồi cơ thể của bạn, theo Eat This, Not That!

Nước cam có thể giúp giảm viêm

Một số chất dinh dưỡng có trong nước cam cũng giúp chúng ta thoải mái hơn và ít căng thẳng hơn, từ đó có thể kéo dài tuổi thọ, vì căng thẳng mãn tính có liên quan đến trầm cảm, phát triển khối u và tích tụ mảng bám trong động mạch, có thể dẫn đến bệnh tim, theo một nghiên cứu của Malaysia.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nói: “Các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong 100% nước cam cũng có liên quan đến việc giúp chống lại stress oxy hóa và chứng viêm mạn tính”.

Cách uống nước cam để sống thọ

Cách tốt nhất để uống nước cam nhằm kéo dài tuổi thọ của bạn là uống nước cam mới vắt, vì nó không chứa đường dư thừa và chất làm ngọt nhân tạo mà nhiều thùng nước trái cây đóng gói có, theo Eat This, Not That!