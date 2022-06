Chuyên gia: Đây là protein tốt nhất cho tim mạch của bạn

Từ việc sửa chữa và xây dựng mô đến tăng khối lượng cơ và thúc đẩy sức khỏe của xương, protein là một phần thiết yếu của một chế độ ăn uống lành mạnh.

Tuy nhiên, có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng người Mỹ không hiểu đủ về nó.

Ngược lại, hầu hết người Mỹ tiêu thụ gấp đôi lượng protein họ cần. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết "thường thì lượng protein bổ sung đến từ các loại thịt có nhiều chất béo bão hòa".

Không có gì bí mật khi ăn quá nhiều loại protein này có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn - đặc biệt là sức khỏe tim mạch của bạn. Điều này đặt ra câu hỏi: đâu là lựa chọn tốt nhất?

Theo thành viên hội đồng chuyên gia y tế của Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, protein tốt nhất cho tim của bạn là đậu.

Làm thế nào để đậu ảnh hưởng đến tim của bạn?

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nói: “Những thực phẩm protein có nguồn gốc thực vật này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bộ phận protein mà còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch”.





Trên thực tế, trong một đánh giá năm 2019 được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tham gia tiêu thụ nhiều đậu đã giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành (10%), tăng huyết áp (9%) và bệnh tim mạch (8%).

Ăn đậu cũng được chứng minh là giúp giảm cholesterol

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nói: “Chất xơ hòa tan có trong đậu có thể ức chế cơ thể hấp thụ cholesterol theo đúng nghĩa đen”.

Trong một phân tích của 26 nghiên cứu ở Mỹ và Canada, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia ăn khoảng một khẩu phần (3/4 cốc) các loại đậu mỗi ngày đã giảm lipoprotein mật độ thấp (LDL) - hoặc cholesterol "xấu" - 5%.

Nên tiêu thụ bao nhiêu đậu mỗi ngày?

Hướng dẫn Chế độ ăn uống của Mỹ cho người Mỹ khuyến nghị rằng người lớn nên ăn khoảng 3 chén đậu mỗi tuần. Con số này chia nhỏ thành khoảng 1/2 chén đậu mỗi ngày, theo Eat This, Not That!