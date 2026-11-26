Ngày 26.11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Tư vấn về khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thúc đẩy ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trong phát triển bền vững tại Việt Nam".

Chính sách còn phân tán, tiêu chí chưa đồng bộ

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh Mặt trận có vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, kết nối các tổ chức thành viên, phát huy nguồn lực xã hội, đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Đây là những chức năng gắn trực tiếp với trách nhiệm xã hội, sự tham gia của các bên liên quan và chất lượng quản trị trong thúc đẩy ESG.

Ông Thắng cho rằng, ESG không chỉ là khái niệm hay bộ tiêu chí kỹ thuật có nguồn gốc từ bên ngoài, mà cần được nhìn nhận như tư duy quản trị mới, công cụ hiện thực hóa chủ trương phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.

Theo ông, điều cốt lõi là không áp dụng ESG hình thức hay theo trào lưu, mà chuyển hóa thành hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Ông Trần Thắng phát biểu tại hội thảo ẢNH: HOÀI NAM

Tuy nhiên, việc triển khai ESG hiện còn nhiều khó khăn. Chính sách liên quan còn phân tán, tiêu chí và phương pháp đánh giá chưa đồng bộ, dữ liệu và cơ chế xác minh hạn chế. Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn thiếu nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực thực hiện.

Từ thực tế đó, ông Thắng đề nghị hội thảo đánh giá khách quan thực trạng thực hành ESG, nhận diện khoảng trống về thể chế, chính sách, tiêu chí, dữ liệu và nguồn lực. Ông cũng đề nghị làm rõ cơ chế kết nối tài chính, khoa học, công nghệ, đào tạo, tư vấn và thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học, các tổ chức xã hội.

Xác lập rõ trách nhiệm phối hợp

PGS-TS Mai Quang Vinh, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, đề xuất chuyển từ vận động theo phong trào sang tổ chức thực hiện bằng cơ chế, xác lập rõ trách nhiệm phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.

PGS - TS Mai Quang Vinh trao đổi tại hội thảo ẢNH: HOÀI NAM

Theo ông, cần xây dựng bộ chỉ tiêu ESG phù hợp từng đối tượng, triển khai mô hình phát triển bền vững từ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu phục vụ giám sát và gắn phát triển bền vững với cơ chế tài chính, trách nhiệm giải trình.

Ông Nguyễn Quang Huân, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học và công nghệ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Halcom Việt Nam, cho rằng, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế, chính sách ESG theo hướng rõ ràng, đồng bộ, phù hợp đặc thù ngành nghề và năng lực doanh nghiệp.

Theo ông Huân, cần nghiên cứu xây dựng khung ESG quốc gia, chuẩn hóa hệ thống tiêu chí, đo lường, công bố và xác minh dữ liệu, tránh chồng chéo, tránh tạo gánh nặng tuân thủ.

Đồng thời, cần có lộ trình triển khai, ưu tiên thí điểm ở các ngành có tác động lớn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài chính, công nghệ, đào tạo.

Theo ông Huân, Mặt trận cần phát huy vai trò kết nối, giám sát, phản biện xã hội, thúc đẩy ESG đi vào thực chất, góp phần phát triển bền vững.