Chuyện gia đình đặc biệt có hai kiện tướng cờ vua khiến nhiều người bất ngờ

Hai chị em trở thành kiện tướng cờ vua từ những cơ duyên rất khác nhau

Phạm Trần Gia Thư (22 tuổi) và em trai Phạm Trần Gia Phúc (17 tuổi), ở P.Tân Hiệp, TP.HCM, cùng theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp. Gia Thư hiện là kiện tướng cờ vua quốc gia, dự bị kiện tướng FIDE, đồng thời là huấn luyện viên cờ vua và sinh viên năm cuối Trường ĐH Văn Lang.

Trong khi đó, Gia Phúc là kiện tướng cờ vua quốc tế (IM), học sinh lớp 12 Trường quốc tế Canada (CIS), vừa giành 3 huy chương vàng tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 tại Trung Quốc (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì) và đang hướng đến mục tiêu trở thành đại kiện tướng.

Ít ai biết rằng con đường đến với cờ vua của hai chị em lại bắt đầu từ những lý do rất khác nhau.

Nếu như Gia Phúc chủ động xin mẹ cho theo học vì nhìn thấy chị gái chơi cờ, thì với Gia Thư, cờ vua ban đầu chỉ là lựa chọn của bố mẹ.

"Cô giáo hồi đó nhận xét em hơi thiếu tập trung, hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố mẹ nghĩ nên cho em học một môn nào đó để rèn sự tập trung, rồi quyết định đăng ký lớp cờ vua. Thật ra lúc ấy em lại thích học nhảy hơn", Gia Thư nhớ lại.

Những ngày đầu, cô bé 5 tuổi đến lớp với tâm lý miễn cưỡng. Thế nhưng càng học, Gia Thư càng yêu những nước cờ chiến thuật. Không lâu sau, cô được huấn luyện viên Mai Thanh Hương (Trung tâm Văn hoá - thể dục - thể thao Q.Tân Phú, nay thuộc P.Tây Thạnh, TP.HCM) phát hiện năng khiếu và định hướng theo con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Hai chị em kiện tướng cờ vua Gia Phúc - Gia Thư ẢNH: NVCC

Từ các giải cấp quận, cấp thành phố, Gia Thư dần góp mặt ở đấu trường quốc gia và đạt danh hiệu kiện tướng quốc gia. Đến bậc THPT, Thư tạm giảm thi đấu để tập trung học tập trước khi trở lại với vai trò huấn luyện viên, đồng thời tiếp tục dự một số giải.

Trong khi đó, Gia Phúc đến với cờ vua từ sự tò mò của một cậu em trai. Những lần theo mẹ đưa chị đi học, cậu bé chăm chú quan sát rồi được chính Gia Thư hướng dẫn những nước cờ đầu tiên. Từ đó, niềm yêu thích với cờ vua dần hình thành.

"Nếu không có chị, có lẽ em chưa đến với cờ vua", Gia Phúc chia sẻ. Những ván cờ đầu tiên trong căn nhà nhỏ trở thành khởi đầu cho hành trình của hai kỳ thủ: người chị mở đường, người em tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Chị mở lối, em viết tiếp giấc mơ

Chứng kiến em trai liên tiếp đạt những cột mốc mà bản thân chưa từng có, Gia Thư thừa nhận chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay chạnh lòng.

"Em có con đường của em, mình có con đường của mình. Mỗi người đều có thế mạnh và mục tiêu riêng. Em đạt được thành tích cao thì mình chỉ thấy vui và tự hào", Gia Thư nói.

Sau thời gian tập trung cho việc học, Gia Thư lựa chọn trở thành huấn luyện viên, đồng thời tiếp tục thi đấu ở một số giải và phát triển câu lạc bộ cờ vua của riêng mình.

"Em hy vọng sau này mọi người sẽ nhớ đến Gia Phúc với tư cách một đại kiện tướng, còn nhớ đến em là một người thầy tận tâm, giúp nhiều bạn nhỏ yêu và gắn bó với cờ vua", Gia Thư chia sẻ.

Gia Phúc liên tiếp gặt hái thành tích ẢNH: NVCC

Dù chọn những hướng đi khác nhau, cờ vua vẫn là sợi dây gắn kết hai chị em. Họ thường trao đổi chuyên môn, chia sẻ sau mỗi giải đấu và động viên nhau vượt qua những giai đoạn phong độ không như ý.

Với mẹ của hai kiện tướng, bà Trần Thị Kim Chi (49 tuổi), hành trình đồng hành cùng hai con đến với cờ vua chưa bao giờ nằm trong kế hoạch. Là giáo viên ngữ văn, bà cho Gia Thư học cờ từ năm 5 tuổi để rèn sự tập trung. Vài năm sau, Gia Phúc cũng được làm quen với môn thể thao trí tuệ này.

"Tôi chưa từng nghĩ cả hai con sẽ theo cờ vua chuyên nghiệp. Ban đầu chỉ đơn giản là muốn các con có thêm một môi trường để rèn luyện bản thân", bà Chi kể.

Gia Phúc và mẹ của mình bà Trần Thị Kim Chi ẢNH: NVCC

Nhưng niềm vui đi cùng với không ít áp lực. Những chuyến thi đấu nối tiếp nhau đồng nghĩa với việc gia đình phải sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống. Thời gian, kinh tế và việc chăm sóc hai con luôn là bài toán khiến bà Chi nhiều lần trăn trở.

"Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để các con có điều kiện theo đuổi đam mê. Cũng có lúc rất mệt, nhưng thấy con vẫn muốn đi tiếp thì mình cũng cố gắng", bà nói.

Hiện bà Chi quản lý câu lạc bộ Chess Master (P.Phú Thạnh, TP.HCM), tiếp tục đồng hành cùng Gia Thư trong công tác huấn luyện và tạo điều kiện để Gia Phúc theo đuổi mục tiêu đại kiện tướng. Với bà, điều quý giá nhất không phải những tấm huy chương mà là việc các con trưởng thành, biết tự lập, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và luôn yêu thương nhau.

Bà Chi kể hai chị em cũng có lúc tranh luận, bất đồng như bao gia đình khác. Thế nhưng sau mỗi chuyến thi đấu, Gia Phúc luôn nhớ mua quà cho chị gái. Còn Gia Thư, mỗi khi em trở về sau những ngày thi đấu căng thẳng, lại chuẩn bị chiếc bánh hoặc món ăn em thích để cả nhà cùng ngồi lại.

Giờ đây, khi hai chị em đã chọn hai hướng đi khác nhau, người tiếp tục chinh phục những đỉnh cao, người lặng lẽ gieo mầm cho thế hệ kỳ thủ kế tiếp, cờ vua vẫn là sợi dây gắn kết cả gia đình.



