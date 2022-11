Chuyên gia dinh dưỡng: Chế độ ăn tốt nhất để bạn trẻ hơn so với tuổi

Matthew Lee Smith, phó giáo sư tại Khoa Môi trường và Sức khỏe Nghề nghiệp và là một trong những nhà nghiên cứu của nghiên cứu trên giải thích: Nghiên cứu này củng cố nhiều khái niệm sức khỏe cộng đồng liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe. Hệ vi sinh vật đường ruột có thể ảnh hưởng đến cách bạn ăn uống hiện tại, và không chỉ ở hiện tại.

Theo phó giáo sư Smith, những phát hiện này mang tính gợi ý nhiều hơn là khẳng định, nhưng chúng đã góp phần giúp chúng ta hiểu được những gì sức khỏe đường ruột có thể làm và nó khiến mọi người cảm thấy như thế nào.

Do đó, những gì bạn ăn đóng một vai trò rất lớn trong sự sống của bạn.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột và 4 "đặc điểm tính cách" riêng biệt, bao gồm mệt mỏi về tinh thần, năng lượng tinh thần, mệt mỏi về thể chất và năng lượng thể chất.

Nghiên cứu tiết lộ rằng cơ thể chuyển hóa và vi khuẩn có liên quan đến quá trình trao đổi chất nằm dưới năng lượng thể chất hoặc tinh thần.

Vi khuẩn cũng có liên quan đến chứng viêm, chẳng hạn, có liên quan đến sự mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần.

"Những gì bạn ăn xác định vi khuẩn và hệ vi sinh vật trong ruột của bạn. Với nghiên cứu này, chúng tôi đã tạo ra mối liên hệ khám phá giữa hệ vi sinh vật của một người và tâm trạng của họ", Ali Boolani, phó giáo sư Khoa Vật lý trị liệu tại Đại học Clarkson và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu là bằng chứng cho thấy những gì bạn tiêu thụ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Điều cần thiết là lựa chọn thực phẩm khôn ngoan để mang lại vẻ ngoài khỏe mạnh và cảm giác trẻ trung!

Chế độ ăn Địa Trung Hải là gì?





Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả cuốn sách và nhà phát triển công thức đã từng đoạt giải thưởng về các loại thực phẩm tốt nhất để ăn và lợi ích của thực phẩm, chia sẻ: “Chế độ ăn số 1 để trông và cảm thấy trẻ hơn tuổi của bạn là Chế độ ăn Địa Trung Hải.

Mặc dù chế độ ăn kiêng này không được biết là làm cho mọi người trông và cảm thấy trẻ hơn, nhưng nhờ các chất chống oxy hóa mà chế độ ăn này cung cấp, một tác dụng phụ có thể là làn da đẹp hơn và cảm giác trẻ trung hơn", theo Eat This, Not That!

Theo tiến sĩ Chaitanya Koneru, bác sĩ chăm sóc chính của Baylor St. Luke's Medical Group, chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ích cho cơ thể của bạn theo nhiều cách, theo St. Luke's Health.

Điều này bao gồm việc giữ cho lượng đường trong máu của bạn ở mức ổn định và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Chế độ ăn này cũng làm giảm lượng đường trong máu lúc đói và cải thiện khả năng duy trì lượng đường lâu dài, do đó làm giảm tình trạng kháng insulin.

Tiến sĩ Koneru giải thích: "Nó chủ yếu không phải là một chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng nó là một chế độ ăn uống lành mạnh ngăn ngừa bệnh tim và tử vong sớm".

"Những lợi ích sức khỏe có thể đạt được khi chuyển sang chế độ ăn Địa Trung Hải, cũng như nhiều loại bệnh có thể ngăn ngừa được do việc chuyển đổi này, khiến nhiều bác sĩ, chẳng hạn như tôi, phải chấp nhận chế độ ăn kiêng này", tiến sĩ Koneru nói thêm.

Bạn được hưởng lợi từ những chất chống oxy hóa kỳ diệu này bằng cách tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, quả hạch, rau và trái cây, ngoài các thực phẩm khác trong chế độ ăn uống cụ thể này.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker giải thích: “Chúng có thể mang lại những lợi ích độc đáo bằng cách chống lại stress oxy hóa, từ đó có thể giúp giữ cho làn da trông khỏe mạnh và giúp duy trì sức khỏe của chúng ta”, theo Eat This, Not That!