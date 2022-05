Chuyên gia dinh dưỡng: Thực phẩm tốt nhất để cung cấp năng lượng cho bạn

Có nhiều cách để giúp lấy lại năng lượng, trong đó thực phẩm và đồ uống cụ thể cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bạn có đủ động lực trong suốt cả ngày.

Theo Molly Hembree, chuyên gia dinh dưỡng và là thành viên Ban chuyên gia y tế của trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!, thực phẩm tốt nhất để cung cấp năng lượng cho bạn là trái cây.

Trái cây chứa carbohydrate - một loại chất dinh dưỡng đa lượng được tìm thấy trong một số loại thực phẩm và đồ uống bao gồm chất xơ, tinh bột và đường.

Carbohydrate là chất dinh dưỡng thực phẩm thiết yếu mà hệ tiêu hóa của bạn sẽ phân hủy thành glucose để cung cấp cho bạn năng lượng hoạt động.

Dòng máu của bạn hấp thụ glucose và sử dụng nó làm năng lượng để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Hembree nói: “Carbohydrate là nguồn nhiên liệu ưa thích của cơ thể từ chế độ ăn uống”.

"Đường, một loại carbohydrate, đặc biệt cung cấp năng lượng nhanh chóng cho các tế bào của chúng ta. Thay vì chuyển sang đồ ngọt hoặc bánh kẹo, hãy khai thác sức mạnh của đường từ trái cây", chuyên gia Hembree nói thêm.

Chuyên gia Hembree gợi ý rằng có một loại trái cây tuyệt vời để lấy năng lượng là một quả táo cỡ trung bình. Táo cũng rất dễ dàng mang theo, nhất là đối với những người hay di chuyển và tìm kiếm thức ăn nhanh.





Táo có đầy đủ các lợi ích, làm cho chúng trở thành một loại trái cây tuyệt vời để đưa vào thói quen ăn uống của bạn.

Táo rất tốt cho đường ruột của bạn, hỗ trợ giảm cân, chống viêm và tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

Theo Harvard T.H. Trường Y tế Công cộng Chan, một khẩu phần ăn (tương đương với một quả táo trung bình) chứa khoảng 95 calo.

Nó cũng chứa 0 gram chất béo, 1 gram protein, 25 gram carbohydrate, 19 gram đường tự nhiên và 3 gram chất xơ.

Táo là một nguồn tuyệt vời của cả chất xơ hòa tan và không hòa tan - chất xơ hòa tan trong nước trong cơ thể và chất xơ không hòa tan trong nước.

Táo cũng chứa nhiều vitamin C, một phần hữu ích trong việc kiểm soát nhiễm trùng và chữa lành vết thương, cũng như chất chống oxy hóa mạnh có thể trung hòa các gốc tự do có hại.

Táo chứa một loại đường đơn tự nhiên gọi là fructose. Fructose hoạt động như một nguồn năng lượng trực tiếp cho cơ thể của bạn.

Đường và nhiều chất xơ trong táo có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và cung cấp cho bạn năng lượng bền vững mà không bị sụt giảm đường huyết, theo Eat This, Not That!