3 tác dụng phụ bất ngờ của việc ăn quá nhiều chất xơ

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều chất xơ?

Bao nhiêu chất xơ là quá nhiều?

Chất xơ là một thành phần cần thiết của bất kỳ chế độ ăn uống nào và có thể giúp đóng góp vào sức khỏe tổng thể. Mọi người trên toàn cầu có tỷ lệ sống thọ cao nhất ăn nhiều chất xơ hàng ngày, nhưng nhiều người ở Hoa Kỳ gần như không nhận đủ.

Chuyên gia dinh dưỡng Kristi Ruth ở Mỹ cho biết: “Mặc dù lượng chất xơ hấp thụ đầy đủ có liên quan đến sức khỏe đường ruột và đóng một vai trò trong việc cải thiện các nguy cơ bệnh tật khác nhau, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ khoảng 5% người Mỹ đáp ứng nhu cầu chất xơ hàng ngày của họ”, theo Eat This, Not That!

Vậy bạn nên nạp bao nhiêu chất xơ mỗi ngày?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại Balance One (Mỹ), "phụ nữ được khuyến khích tiêu thụ 21 đến 25 gram chất xơ mỗi ngày, trong khi nam giới được khuyến khích tiêu thụ 30 đến 38 gram một ngày".

Dưới đây là một số chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về những tác dụng phụ có thể có của việc ăn quá nhiều chất xơ một cách thường xuyên.

1. Có thể bị táo bón nhiều hơn

Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng quá nhiều chất xơ thực sự có thể khiến bạn bị táo bón. Điều này trái với những gì nhiều người mong đợi vì bạn cũng có thể bị táo bón khi không bổ sung đủ chất xơ!

Chuyên gia dinh dưỡng Ruth nói: “Nhiều người tập trung vào việc tăng lượng chất xơ hòa tan để giúp giảm cholesterol và/hoặc cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Họ ít biết rằng việc tăng lượng chất xơ hòa tan có thể thực sự gây táo bón, đặc biệt là nếu không uống đủ nước.

Điều này có thể gây ngạc nhiên cho những người bắt đầu tăng lượng chất xơ để giúp điều trị táo bón.

Chất xơ và nước kết hợp với nhau để tạo khối lượng lớn phân và giúp phân di chuyển qua đường tiêu hóa.





Nếu không có nước, phân sẽ hình thành nhưng chúng sẽ rất khó di chuyển. Cuối cùng, nếu bạn tăng lượng chất xơ, bạn cũng nên tăng lượng chất lỏng. Hoặc, ít nhất hãy đảm bảo rằng bạn đang uống đủ chất lỏng mỗi ngày".

2. Cũng có thể gây tiêu chảy

Mặc dù chất xơ có tác dụng giúp bạn đi vệ sinh, nhưng quá nhiều chất xơ thực sự có thể khiến bạn bị táo bón hoặc tiêu chảy.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này không chỉ liên quan đến lượng bạn ăn mà còn liên quan đến loại thực phẩm cụ thể.

Chuyên gia Ruth nói: “Điều thú vị là nếu bạn tăng lượng chất xơ quá nhanh, bạn có thể bị tiêu chảy. Điều này là do chất xơ (đặc biệt là chất xơ không hòa tan) làm mềm phân và có tác dụng nhuận tràng. Vì vậy, cuối cùng, hãy hiểu các loại chất xơ và lý do tại sao bạn tăng cường.

Ngoài ra, hãy cân nhắc tăng dần lượng chất xơ để hệ tiêu hóa có thời gian điều chỉnh. Và cuối cùng, hãy cố gắng cân bằng tốt cả chất xơ hòa tan và không hòa tan".

3. Có thể bị đầy hơi hoặc chướng bụng khó chịu

Quá nhiều chất xơ cũng có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Paulina Lee, chuyên gia dinh dưỡng chức năng và người sáng lập Savvy Stummy, cho biết: “Ăn quá nhiều chất xơ có thể dẫn đến đầy hơi hoặc đầy hơi, đặc biệt là khi bạn ăn quá nhiều chất xơ quá nhanh.

"Điều bình thường là vi khuẩn đường ruột của chúng ta tạo ra một số sản phẩm phụ khi tiêu hóa thức ăn và chất xơ mà chúng ta tiêu thụ, nhưng khi tình trạng đầy hơi và chướng bụng trở nên khó chịu, đó là lúc bạn có thể cần phải đánh giá lại mức tiêu thụ chất xơ của mình", chuyên gia Lee cho biết thêm, theo Eat This, Not That!