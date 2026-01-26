Chuyên gia dự báo giá bạc có thể lên 130 triệu đồng/kg

Sáng nay 26.1, giá bạc trong nước đồng loạt được các doanh nghiệp niêm yết tăng mạnh cả chiều mua vào và bán ra.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán bạc tích trữ loại 1 lượng và 1 kg lúc 8 giờ 54 lần lượt như sau: 4,041 triệu đồng - 4,166 triệu đồng; 107,760 triệu đồng - 111,093 triệu đồng.

Giá bạc trong nước vượt 110 triệu đồng/kg ẢNH: ĐT

So với mức giá chốt ngày 24.1, mỗi lượng bạc đắt thêm 164.000 đồng - 189.000 đồng; mỗi kg bạc đắt thêm 4,4 triệu đồng - 4,5 triệu đồng.

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết lúc 8 giờ 27 tăng mạnh 5,1 triệu đồng/kg chiều mua vào và 5,2 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt ngày 24.1, lần lượt ở mức 108,586 triệu đồng - 111,946 triệu đồng.

Giá bạc 1 lượng được Phú Quý niêm yết là 4,072 triệu đồng - 4,198 triệu đồng, tăng 190.000 đồng - 196.000 đồng so với chốt ngày 24.1.

Giá bạc thế giới biến động liên tục, đang ở mức 108,4 USD/ounce (tương đương 100,8 triệu đồng/kg, quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26.1 là 26.368 đồng/USD).

Trao đổi với Thanh Niên, bà Chu Phương, chuyên gia trong lĩnh vực vàng, bạc, phân tích: thị trường bạc những ngày gần đây tăng rất "nóng" với giá bạc trong nước chính thức vượt mốc 100 triệu đồng từ ngày 23.1, còn giá bạc thế giới đóng cửa tuần ở mức trên 100 USD/ounce. Giá bạc đã tăng hơn 100% chỉ từ cuối tháng 11.2025 và tăng khoảng 300% so với đầu năm 2025.

Giá bạc tăng là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố như: nhu cầu bạc tăng do kinh tế xanh, nhu cầu cho quang điện năng lượng xanh đã khiến sức mua bạc tại các nền kinh tế lớn tăng mạnh.

"Cạnh đó, chính sách tài khóa, tiền tệ mở rộng tại Mỹ và châu Âu dẫn tới sức mua của đồng tiền giảm, nhà đầu tư có xu hướng đổ tiền vào tài sản trú ẩn an toàn như vàng, bạc. Từ năm 2025 tới nay, xu hướng của dòng tiền là dịch chuyển sang các tài sản cứng như vàng, bạc", bà Phương nói.

Vị chuyên gia cũng đề cập khía cạnh căng thẳng địa chính trị, thương mại ngày càng "vũ khí hóa", từ đó nâng cao vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Đồng thời, chuỗi cung ứng kim loại thắt chặt, nguồn cung hạn chế. Nhu cầu tăng nhưng việc khai thác lại không thể mở rộng trong "một sớm một chiều" sẽ dẫn tới mất cân bằng cung - cầu, đẩy giá cao. Việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản chiến lược như một cú hích mạnh cho thị trường vốn đã thắt chặt nguồn cung.

Hạn chế "đu lướt" vì rất có thể sẽ có nhịp giảm giá sâu

Nhìn nhận thị trường bạc đang ở pha tăng "nóng", bà Phương nhấn mạnh, các mức giá cao như 120 triệu đồng/kg, thậm chí là 150 triệu đồng/kg hoàn toàn có thể xảy ra.

Vàng đã bước vào nhịp tăng rất mạnh trên 2 năm thì giá bạc mới chỉ có khoảng 1 năm để thể hiện mình là "đàn em" nhưng cực kỳ "thiện chiến". Mục tiêu ngắn hạn, bạc sẽ đạt 120 triệu đồng/kg.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự báo, với xu hướng hiện tại, giá bạc thế giới có thể tăng lên mức 130 USD/ounce trong quý 2 (tương đương gần 121 triệu đồng/kg, quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26.1). Giá bạc trong nước chênh với giá bạc thế giới khoảng 10 triệu đồng/kg, nghĩa là khoảng gần 131 triệu đồng/kg.

Nhiều chuyên gia phân tích, bạc là khoản đầu tư có phần mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Tiềm năng tăng trưởng sẽ còn khá rộng, nhưng càng lên cao, "rung lắc" càng mạnh, nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro khi mua bán tại vùng giá đỉnh.

"Chỉ báo quá mua đã rõ trên biểu đồ giá bạc thế giới, nhà đầu tư cần quản trị dòng vốn cẩn thận, hạn chế đu lướt vì rất có thể sẽ xuất hiện các nhịp giảm sâu đột ngột khi nhà đầu tư ở trạng thái hưng phấn nhất. Quan trọng hơn, hãy luôn tìm các thương hiệu được nhà nước cấp phép để đảm bảo thanh khoản, luân chuyển vốn nếu có biến động bất ngờ", bà Chu Phương lưu ý.