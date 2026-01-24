Rủi ro cực lớn khi mua bán bạc trên giấy tại 'chợ đen'

Mua 3 kg bạc lãi 75 triệu đồng sau hơn nửa tháng

Giá bạc ngày 24.1 được các doanh nghiệp niêm yết mua vào và bán ra tăng mạnh trên 4 triệu đồng/kg ở cả hai chiều so với chốt ngày 23.1

Giá mua bán bạc được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết lần lượt 103,387 triệu đồng/kg - 106,587 triệu đồng/kg. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mức giá mua vào 103,387 triệu đồng/kg và bán ra 106,587 triệu đồng/kg.

Giá mỗi kg đã tăng hơn 30 triệu đồng trong 1 tháng qua ẢNH: ĐT

Trong 1 tháng qua (từ 25.12.2025 - 24.1.2026), giá mỗi kg bạc đã tăng khoảng 31,4 triệu đồng chiều mua vào và 32,4 triệu đồng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua bán dao động khoảng 2 - 3 triệu đồng/kg.

"Xuống tiền" mua 3 kg bạc cách đây hơn nửa tháng, chị Đỗ Thanh Lan (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) "sốt xình xịch" khi xem giá bạc mỗi ngày. Với giá bạc hiện được các doanh nghiệp mua vào hơn 103 triệu đồng/kg, chị đã lãi khoảng 25 triệu đồng/kg, tổng tiền lãi 75 triệu đồng.

"Cuối tháng 2 tôi mới nhận bạc nhưng giờ đã muốn cân nhắc bán luôn. Tôi có nhắn hỏi qua fanpage của Phú Quý thì được biết có thể bán lại trong khoảng thời gian chưa nhận hàng, song phải tới trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ. Phú Quý chốt đơn bán bạc online nhưng không thu mua online. Giá bạc mua lại sẽ chốt tại thời điểm ra cửa hàng làm thủ tục", chị Lan nói.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, với các đơn hàng bạc mua của Ancarat, chỉ có phiếu mua hàng mà chưa nhận bạc, khi muốn bán chốt lời, khách có thể chủ động chốt giá theo giá niêm yết. Sau đó, khách hàng mang phiếu hẹn gốc đến hệ thống cửa hàng và đại lý ủy quyền chính thức của Ancarat toàn quốc để làm các thủ tục cần thiết. Khách sẽ nhận được tiền ngay sau khi hoàn tất thủ tục bán lại.

"Trường hợp bán lại bạc vật lý, nếu khách có hóa đơn, thông tin mua hàng đã được lưu trên hệ thống, khâu đối chiếu nhanh, xử lý thu mua khá thuận tiện. Tuy nhiên, nếu không có hóa đơn, Ancarat vẫn tiếp nhận kiểm tra sản phẩm thông qua seri/tem chống giả. Nếu thông tin trùng khớp dữ liệu hệ thống sẽ tiến hành thu mua theo quy định", đại diện Ancarat cho biết.

Đơn đặt bạc không có giá trị chuyển nhượng cho bên thứ 3

Cùng với sức nóng của giá bạc, các giao dịch mua bán bạc trên "chợ đen" cũng đang diễn ra rất sôi động. Giá bạc rao bán cao hơn giá niêm yết của các doanh nghiệp khoảng 2 - 3,5 triệu đồng/kg, hiện thường ở mức 110 triệu đồng/kg.

Ngoài rao bán bạc vật lý có sẵn, nhiều người còn rao bán theo hình thức đơn hàng đã mua với các doanh nghiệp nhưng chưa tới ngày nhận bạc. Các doanh nghiệp đều cảnh báo, người mua tuyệt đối tránh hình thức giao dịch này.

Nhà đầu tư tuyệt đối không nên giao dịch qua hình thức mua bán lại đơn hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện Tập đoàn Phú Quý khẳng định, tất cả đơn đặt hàng sản phẩm bạc của Phú Quý không có giá trị chuyển nhượng cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ chính chủ đứng tên đơn hàng (trùng khớp thông tin đặt hàng và giấy tờ tùy thân hợp lệ) mới được nhận sản phẩm đã đặt.

Phú Quý khuyến cáo khách hàng không thực hiện việc mua lại đơn đặt hàng của người khác nhằm tránh các rủi ro về tài chính và quyền lợi phát sinh.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực vàng, bạc còn lưu ý, khi giao dịch bạc tại "chợ đen", không quen biết nhau, còn phải cảnh giác tình trạng cả người thực sự muốn mua và thực sự muốn bán đều bị lừa.

Thủ đoạn thường là, đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện liên hệ với cả hai bên, hẹn cho đôi bên gặp nhau. Đối tượng sẽ trao đổi với bên muốn mua là do bận nên nhờ người khác đến giao bạc thay, yêu cầu khi cầm bạc trong tay phải chuyển tiền cho họ.

Tương tự, đối tượng trao đổi với bên muốn bán là đang bận nên nhờ người khác đến nhận bạc thay và sẽ chuyển trả tiền ngay sau khi nhận được bạc.