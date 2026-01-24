Mỗi kg bạc đắt thêm gần 10 triệu chỉ trong 3 ngày

Hôm nay 24.1, giá bạc tại thị trường trong nước đồng loạt được các doanh nghiệp niêm yết tăng mạnh so với ngày 23.1.

Cụ thể, lúc 8 giờ 33, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc tích trữ loại 1 lượng và 1 kg mua vào và bán ra lần lượt là: 3,877 triệu đồng - 3,997 triệu đồng; 103,387 triệu đồng - 106,587 triệu đồng. So với giá chốt ngày 23.1, mỗi kg bạc tăng thêm hơn 4,3 triệu đồng chiều mua vào và 4,4 triệu đồng chiều bán ra.

Chỉ trong vài ngày, giá bạc tăng thêm gần 10 triệu đồng mỗi kg ẢNH: ĐT

Đáng chú ý, ngày 22.1, giá mua bán bạc loại 1 lượng và 1 kg được Ancarat niêm yết lúc 20 giờ 56 mới chỉ là 3,515 triệu đồng - 3,624 triệu đồng; 93,733 triệu đồng - 96,640 triệu đồng.

Như vậy, vỏn vẹn trong 3 ngày, giá mỗi kg bạc đã tăng 9,65 triệu đồng chiều mua vào và 9,95 triệu đồng chiều bán ra.

Tương tự, tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết lúc 8 giờ 31 hôm nay 24.1 cũng tăng mạnh 4,13 triệu đồng/kg chiều mua vào và 4,26 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt ngày 23.1, lần lượt ở mức 103,519 triệu đồng - 106,719 triệu đồng.

Trước đó, chốt tại thời điểm 17 giờ 13 ngày 22.1, giá bạc loại 1 kg được Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 93,973 triệu đồng - 96, 879 triệu đồng. Như vậy, từ 22 - 24.1, mỗi kg bạc đã đắt thêm 9,54 triệu đồng chiều mua vào và 9,84 triệu đồng chiều bán ra.

Khoảng đầu năm 2025, giá bạc tích trữ được các doanh nghiệp niêm yết chỉ quanh quẩn 30 - 35 triệu đồng/kg. Như vậy, sau 1 năm, giá kim loại này đã tăng trưởng không ngờ tới khoảng 300%, sinh lời vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống khác.

Tấp nập giao dịch bạc "chợ đen"

Hiện tại, giá mua bán mỗi kg bạc chênh nhau 3,2 triệu đồng. Về lý do giá bạc được điều chỉnh liên tục, thậm chí lên tới hàng chục lần trong ngày, đại diện Ancarat cho biết, đó là do căn cứ vào biến động của giá bạc thế giới. Điều chỉnh tăng hay giảm đều theo giá bạc thế giới.

Giá bạc "nóng" lên từng ngày, các doanh nghiệp cung ứng bạc lớn trên thị trường liên tục "cháy" hàng. Từ lâu, khách hàng đặt mua bạc đã không thể "tiền trao, cháo múc" mà phải đặt hàng, thanh toán tiền trước và hẹn lấy hàng sau khoảng 2 - 4 tháng.

Giao dịch bạc tại "chợ đen" khá sôi động ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên thị trường "chợ đen", giao dịch bạc cũng rất sôi động với cả loại bạc có sẵn và bạc mua bán trên giấy. Mức giá chào bán bạc hiện cao hơn giá niêm yết chính thức của các doanh nghiệp khoảng 2 - 3,5 triệu đồng/kg.

Ngày hôm nay, giá bạc "chợ đen" rao bán phổ biến ở mức 108 - 110 triệu đồng/kg, chủ yếu là bạc của Phú Quý, Ancarat. Cá biệt, có trường hợp rao bán lên tới 112 triệu đồng/kg. Nhiều người có nhu cầu mua bạc thậm chí còn chủ động đăng tin với số lượng và giá cả mong muốn khá rõ ràng.

Nhìn nhận về câu chuyện giá bạc tăng quá mạnh thời gian qua, ông Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi), phân tích: bạc vừa được nhìn nhận như kim loại quý, vừa hiện diện sâu trong hoạt động sản xuất và công nghệ.

Khi các lĩnh vực gắn với chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao và quốc phòng phát triển, bạc tự nhiên trở nên được chú ý hơn. Mặt khác, nguồn cung bạc toàn cầu vốn không linh hoạt, bởi phần lớn sản lượng đến từ khai thác kim loại khác. Những yếu tố này tạo ra một bối cảnh mà trong đó, việc bạc được định giá lại là điều có thể hiểu được.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bảo Tín Capital, nhấn mạnh giá bạc tăng quá nhanh cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng. Trong bối cảnh này, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh là rất lớn.

"Bởi vậy, rót tiền vào bạc, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng bài toán cơ hội, rủi ro để phân bổ vốn hợp lý. Mục tiêu là không bỏ lỡ đà tăng trưởng của các tài sản như vàng, bạc hay chứng khoán, đồng thời vẫn phải đảm bảo sự an toàn cho tổng thể danh mục đầu tư", ông Dũng lưu ý.