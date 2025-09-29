Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia: Hành tây có dấu hiệu này mà vẫn ăn, coi chừng suy gan!

Thiên Lan
Thiên Lan
29/09/2025 09:05 GMT+7

Hành tây vốn nổi tiếng tốt cho gan nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất lưu huỳnh. Tuy nhiên, lớp đen xuất hiện trên hành tây lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là gan.

Các chuyên gia cho biết, những vệt đen xuất hiện trên hành tây thường do nấm Aspergillus niger gây ra. Loại nấm này sinh độc tố nấm mốc (mycotoxin), có khả năng tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng xấu đến gan. Nếu ăn hành bị nấm đen nhiều lần, gan có thể bị tổn thương nghiêm trọng về lâu dài, theo tờ Times Of India.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí lâm sàng Journal of Diabetes and Metabolic Disorders nhấn mạnh hành tây có thể hỗ trợ kiểm soát các bệnh gan như gan nhiễm mỡ không do rượu. Nhưng ngược lại, hành bị nấm mốc lại mang đến nguy cơ cho gan, nhất là khi sử dụng thường xuyên.

Chuyên gia: Hành tây có dấu hiệu này mà vẫn ăn, coi chừng suy gan! - Ảnh 1.

Hành tây vốn nổi tiếng tốt cho gan nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất lưu huỳnh

Ảnh: AI

Vì sao hành tây xuất hiện lớp đen?

Lớp đen trên củ hành tây thường xuất hiện khi bị nhiễm nấm trong quá trình trồng trọt, thu hoạch hoặc bảo quản. Aspergillus niger phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm, dễ tấn công vào lớp vỏ ngoài rồi lan dần vào trong. Bảo quản hành ở nơi kém thoáng khí, ẩm thấp hoặc để gần khoai tây cũng làm tăng nguy cơ nhiễm nấm.

Nguy cơ đối với gan

Ăn hành tây nhiễm nấm mycotoxin, nếu lặp lại nhiều lần, độc tố này sẽ tích tụ và gây áp lực lên gan, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng gan hoặc các bệnh lý khác.

Không chỉ nấm mốc, hành tây còn có thể bị thối rữa bên trong, được gọi là scale rot. Theo các chuyên gia tại Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản tỉnh Hyogo (Nhật Bản), nguyên nhân là do vi khuẩn trong đất xâm nhập qua cuống hành, thường xảy ra khi thời tiết bất thường như mưa lớn. Biểu hiện ban đầu có thể khó phát hiện, nhưng khi bệnh nặng, hành sẽ rỉ dịch ở cuống. Dù có thể loại bỏ phần hỏng nhẹ để ăn, chuyên gia Nhật cảnh báo nếu thối rữa lan rộng, cần loại bỏ vì vi khuẩn và vi sinh vật thứ cấp có thể phát triển, gây nguy cơ ngộ độc nếu ăn sống, theo tờ Mainichi (Nhật).

Cách nhận biết hành bị nhiễm nấm

Để bảo vệ gan, cần chú ý những dấu hiệu sau:

  • Xuất hiện vệt đen hoặc mốc đen bên ngoài hay bên trong củ.
  • Thớ hành mềm nhũn, có mùi mốc, chua bất thường.
  • Phần thịt hành đổi màu khác lạ.

 Nếu có các biểu hiện trên, hành không còn an toàn để sử dụng.  

Cách dùng hành an toàn

  • Quan sát kỹ trước khi chế biến, loại bỏ ngay củ có vệt đen lan rộng.
  • Nếu chỉ có lớp mốc mỏng ở vỏ ngoài, có thể bóc bỏ vài lớp và dùng phần còn lại.
  • Bảo quản hành nơi khô ráo, thoáng mát.
  • Không để hành chung với khoai tây để tránh tăng ẩm.
  • Luôn rửa tay, dao thớt sau khi tiếp xúc với hành bị mốc để tránh lây nhiễm chéo.

Như vậy, hành tây giàu dinh dưỡng, vẫn rất tốt cho gan nếu được bảo quản và sử dụng đúng cách. Nhưng lớp đen hoặc mốc trên hành là dấu hiệu cảnh báo nấm mốc độc hại. Để an toàn, khi nghi ngờ, tốt nhất hãy bỏ đi thay vì mạo hiểm sức khỏe.

Tin liên quan

Vì sao người bị tiểu đường nên ăn hành tây?

Vì sao người bị tiểu đường nên ăn hành tây?

Hành tây không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Thế nhưng, nếu dùng đúng cách, kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì hành tây có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người bệnh tiểu đường.

Khám phá thêm chủ đề

Hành tây suy gan nấm mốc nấm đen Gan nhiễm mỡ Thối rữa khoai tây Vi khuẩn
Xem thêm bình luận