Sức khỏe

Chuyên gia: Loại thực phẩm cực tốt cho người trên 55 tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
08/01/2026 00:23 GMT+7

Chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood, đang làm việc tại Mỹ, giải thích rằng sau 55 tuổi, quá trình tổng hợp protein cho cơ bắp suy giảm, căng thẳng oxy hóa phát sinh, đồng thời việc hấp thụ chất dinh dưỡng trở nên kém hiệu quả hơn.

Sau đây, chuyên gia Collingwood chia sẻ các loại thực phẩm giúp hỗ trợ cơ, xương, tim và não bộ mà người trên 55 tuổi nên ăn mỗi ngày, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That.

Rau lá xanh

Các loại rau, như rau chân vịt, xà lách, cải rổ, rất giàu vitamin K, folate và magie, giúp hỗ trợ sức mạnh của xương và tim mạch. Hãy đặt mục tiêu ít nhất 1 chén rau nấu chín hoặc 2 chén rau sống mỗi ngày.

Chuyên gia: Loại thực phẩm cực tốt cho người trên 55 tuổi! - Ảnh 1.

Các loại rau, như rau chân vịt, xà lách, cải rổ, rất giàu vitamin K, folate và magie, giúp hỗ trợ sức mạnh của xương và tim mạch

Ảnh: AI

Dâu tây

Các loại quả mọng, như việt quất, dâu tây và mâm xôi, chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Hãy đặt mục tiêu 0,5 - 1 chén mỗi ngày.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 và vitamin D tuyệt vời, hỗ trợ tim mạch, xương khớp và chức năng não. Nên ăn ít nhất 80 - 100 g mỗi ngày.

Trứng

Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, choline và lutein để duy trì cơ bắp và thị lực tốt. Chuyên gia Collingwood khuyên nên tiêu thụ 1 - 2 quả mỗi ngày, theo Eat This Not That.

Sữa chua không đường

Loại sữa này chứa nhiều protein, canxi và men vi sinh, hỗ trợ mật độ xương và sức khỏe đường ruột. Đặt mục tiêu là 1 hũ mỗi ngày.

Các loại đậu

Nguồn đạm thực vật giàu chất xơ, magie và kali này giúp cải thiện kiểm soát đường huyết và cholesterol. Hãy đặt mục tiêu 0,5 - 1 chén đậu chín mỗi ngày.

Dầu ô liu nguyên chất

Giàu chất béo không bão hòa đơn và polyphenol, dầu ô liu giúp chống viêm và bảo vệ tim mạch. Nên tiêu thụ 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày.

Yến mạch

Yến mạch cung cấp chất xơ và vitamin nhóm B, hỗ trợ tiêu hóa và độ nhạy insulin. Nên ăn 1 - 2 phần mỗi ngày.

Chuyên gia Collingwood nhấn mạnh: Sự nhất quán là quan trọng nhất trong việc duy trì chế độ ăn để bảo vệ sức khỏe sau 55 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

