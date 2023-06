Chuyên gia: Nên chờ bao lâu sau khi tập luyện rồi tắm?

Tuy nhiên, nếu lao vào tắm trong khi vẫn đổ mồ hôi sau khi tập luyện, cơ thể của bạn sẽ không có đủ thời gian để hạ nhiệt.

Chuyên gia Ariel Belgrave, huấn luyện viên sức khỏe và thể hình tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Gym Hooky (Mỹ), cho biết có một thời điểm "tốt nhất" để tắm sau khi tập luyện, dĩ nhiên là không phải ngay khi buổi tập kết thúc, theo trang tin sức khỏe Well And Good.

Ngay sau khi tập luyện cường độ cao, bạn chỉ muốn tắm nước mát để sảng khoái Shutterstock

Đâu là thời điểm tốt nhất để tắm sau khi tập luyện?

Câu trả lời là 20 phút sau khi kết thúc buổi tập, theo Well And Good.

Chuyên gia Belgrave cho biết, điều cuối cùng bạn nên làm là nán lại ít phút, bởi vì cơ thể bạn cần ít nhất 20 phút để hạ nhiệt.

Trong thời gian chờ đợi này, cô khuyên nên duỗi người nhẹ và uống một ít nước để giúp hạ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim xuống dần dần. Theo cách này, sau khi tắm xong, bạn sẽ không bị đổ mồ hôi.

Cách tắm tốt nhất sau khi tập luyện

Chuyên gia Belgrave hướng dẫn: Khi đã chờ đủ 20 phút, hãy bắt đầu tắm với nước ấm để không làm cơ thể bị sốc. Sau đó hãy từ từ chuyển từ nước ấm sang mát dần trong quá trình tắm và dành 90 giây cuối cùng để tắm với nước lạnh nhất mà bạn có thể chịu được.

Khi đã chờ đủ 20 phút, hãy bắt đầu tắm với nước ấm để không làm cơ thể bị sốc Shutterstock

Tại sao nên đợi 20 phút rồi mới tắm?

Tắm ngay sau khi tập có thể gây hại cho cơ thể, khiến đổ mồ hôi ngay cả sau khi tắm xong.



Chuyên gia Belgrave giải thích nguyên nhân là do cơ thể không có đủ thời gian để hạ nhiệt đúng cách trước khi được dội nước.

Tiến sĩ Brian Carson, Ph.D. Phó giáo sư sinh lý học, khoa Giáo dục thể chất tại Đại học Limerick (Ireland), cũng cho rằng: Cần có thời gian sau khi tập luyện để quá trình trao đổi chất của cơ thể trở về tốc độ bình thường và do đó, nếu không chờ đủ thời gian, cơ thể có khả năng vẫn quá nóng. Đây là lý do tại sao bạn vẫn tiếp tục đổ mồ hôi sau khi tập luyện, đôi khi kéo dài trong thời gian phục hồi sau buổi tập, theo The List.