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Sức khỏe

Chuyên gia nha khoa hé lộ ‘quy tắc 2 - 2’ khi đánh răng

Như Quyên
Như Quyên
Duy trì vệ sinh răng miệng tốt là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ răng và nướu khỏe mạnh. Trong đó, đánh răng 2 phút mỗi lần, 2 lần mỗi ngày là một phần không thể thiếu của thói quen chăm sóc răng miệng.

Mục tiêu chính của việc đánh răng là loại bỏ vi khuẩn trong khoang miệng. Jennifer Cullen, giảng viên lâm sàng tại Trường Nha khoa Đại học Michigan (Mỹ), cho biết việc giảm lượng vi khuẩn trong miệng là yếu tố then chốt để phòng ngừa các bệnh lý răng miệng như sâu răng và viêm nướu, theo Forbes (Mỹ).

Vì sao cần đánh răng trong 2 phút?

Theo tiến sĩ Mark S. Wolff, chuyên gia nha khoa tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), một trong những lý do quan trọng của mốc thời gian 2 phút là giúp bàn chải có đủ thời gian tiếp cận mọi bề mặt răng trong khoang miệng.

Chuyên gia nha khoa hé lộ ‘quy tắc 2 - 2’ khi đánh răng - Ảnh 1.

Lưu ý không nên đánh răng quá mạnh vì có thể làm tổn thương men răng và nướu

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Chuyên gia Cullen cũng giải thích rằng do mảng bám trên răng tồn tại thành nhiều lớp, việc chải răng càng kỹ và đủ lâu càng giúp loại bỏ được những lớp mảng bám bám chặt ở sâu bên dưới.

Một lý do khác khiến các chuyên gia khuyến nghị đánh răng đủ 2 phút là để fluoride trong kem đánh răng có thời gian phát huy tác dụng bảo vệ răng. Về cách đánh răng, nên đánh đầy đủ mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai của răng, cả phía gần má và phía lưỡi.

Tiến sĩ Wolff khuyên thêm rằng mọi người nên đặt lông bàn chải nhẹ nhàng sát viền nướu khi bắt đầu chải. Để tránh bỏ sót vị trí, nên chải răng theo trình tự thay vì chải ngẫu nhiên. Có thể chia miệng thành 4 vùng và dành khoảng 30 giây cho mỗi vùng.

Đánh răng nhiều lần nhưng sai cách không giúp giảm nguy cơ sâu răng

Các chuyên gia khuyến nghị đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Một số người có thể cần đánh răng thường xuyên hơn do bệnh lý, niềng răng hoặc các tình trạng đặc biệt khác.

Tuy nhiên, tiến sĩ Wolff lưu ý rằng đánh răng nhiều lần nhưng sai cách không giúp giảm nguy cơ sâu răng hay bệnh nướu. Điều quan trọng vẫn là kỹ thuật đúng và chải răng nhẹ nhàng.

Nếu không thể đánh răng sau bữa ăn, các chuyên gia khuyên nên súc miệng bằng nước để giảm độ axit trong khoang miệng và hỗ trợ làm sạch thức ăn còn sót lại.

Chuyên gia Cullen nhấn mạnh thêm rằng, đánh răng 2 lần mỗi ngày tuy là một hành động nhỏ, nhưng có thể tạo ra tác động lớn đối với sức khỏe tổng thể. Do đó, mọi người nên bắt đầu sớm và duy trì thói quen này.

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