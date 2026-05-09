Chuyên gia nước ngoài phối hợp xử lý bệnh răng hàm mặt phức tạp

Ngày 9.5, Khoa Răng hàm mặt Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 19 năm 2026, với chủ đề "Cập nhật quan điểm phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị răng hàm mặt".

Hội nghị có sự tham gia của 500 nhà chuyên môn trong nước cùng các báo cáo viên đến từ Úc, nhằm cập nhật các xu hướng điều trị hiện đại trong lĩnh vực răng hàm mặt. Nội dung chương trình tập trung vào điều trị đa chuyên ngành, bao gồm phẫu thuật hàm mặt, chỉnh hình răng mặt, nội nha, nha chu, phục hình và điều trị khe hở môi - vòm miệng…

Các chuyên gia cập những kiến thức mới trong điều trị răng hàm mặt ẢNH: H.N

Trước đó, ngày 8.5, là tiền hội nghị chuyên đề về chỉnh hình răng hàm mặt và hội thảo "Định hướng đào tạo bác sĩ nội trú răng hàm mặt".

Tại đây, phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết trong bối cảnh hiện nay, hệ thống đào tạo y khoa ở Việt Nam đặt ra yêu cầu rõ ràng: đào tạo phải gắn với năng lực thực hành, bảo đảm tính liên thông và đáp ứng nhu cầu của hệ thống y tế.

Trước yêu cầu đó, nhà trường xác định nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ nội trú là nhiệm vụ trọng tâm. Trường đang rà soát, cập nhật chương trình; tăng cường gắn kết với cơ sở thực hành; tiếp cận các mô hình đào tạo hiện đại, phù hợp định hướng của Bộ Y tế. Mục tiêu không chỉ là đào tạo đủ số lượng, mà là đào tạo bác sĩ có năng lực hành nghề vững, thích ứng môi trường làm việc và có trách nhiệm với người bệnh, cộng đồng.

Trong tiến trình đó, Khoa Răng hàm mặt của nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM để nâng cao chất lượng đào tạo thực hành và chuẩn hóa năng lực lâm sàng. Sự gắn kết càng hiệu quả khi lãnh đạo hai bệnh viện trực tiếp tham gia phát triển khoa, tạo sự liên thông giữa nhà trường và bệnh viện.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, trong bối cảnh hiện nay, đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo bác sĩ nội trú, đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Người bác sĩ nội trú không chỉ cần giỏi kỹ thuật lâm sàng, mà còn phải có tư duy hệ thống, khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp và định hướng phát triển chuyên môn lâu dài.

Theo ông Chánh, với Khoa Răng hàm mặt Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc xây dựng chương trình đào tạo nội trú phải gắn chặt với định hướng đào tạo chuyên khoa sâu. Trong thời gian tới, chương trình sẽ từng bước tiếp cận theo hệ thống các lĩnh vực chuyên sâu về răng hàm mặt, hướng đến một cấu trúc đào tạo toàn diện, hiện đại.

Trong cấu trúc đó, đào tạo nội trú giữ vai trò là giai đoạn trung tâm - nơi người học chuyển từ năng lực hành nghề cơ bản sang năng lực chuyên sâu, đồng thời hình thành tư duy lâm sàng nâng cao, khả năng quản lý ca bệnh phức tạp và định hướng phát triển nghề nghiệp bền vững.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tặng hoa và thư cảm ơn giáo sư Soni Stephen (Chủ tịch Hội Nha khoa trẻ em thế giới) ẢNH: BS

Tuy nhiên, việc xây dựng một chương trình đào tạo nội trú chất lượng là một thách thức lớn, ngay cả với những đơn vị có bề dày đào tạo. Điều này đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ và đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo.

Chia sẻ xử lý các ca bệnh phức tạp về răng hàm mặt

Trước đó, ngày 7.5, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tiếp đoàn chuyên gia chăm sóc sức khỏe răng miệng Úc - Việt Nam đến thăm và làm việc.

Các chuyên gia Úc trao đổi chuyên môn với các bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM ẢNH: BS

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung chuyên môn: chỉnh hình răng mặt, răng trẻ em, nha chu, chữa răng nội nha, phẫu thuật chỉnh hình và điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng.

Các chuyên gia cũng phối hợp đội ngũ bác sĩ của bệnh viện trong hội chẩn, lập kế hoạch điều trị và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đối với các ca bệnh phức tạp.

Sự phối hợp chặt chẽ trong đào tạo, trao đổi chuyên môn và hội chẩn, điều trị giữa bệnh viện và đoàn chuyên gia tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chuyên môn trong thời gian qua. Qua đó đã mở rộng cơ hội kết nối học thuật và cập nhật các xu hướng, kỹ thuật điều trị tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực răng hàm mặt, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng và mang lại thêm nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh.