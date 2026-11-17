Bác sĩ Michael Freeman, Tổng biên tập của Chuyên san Y học Pháp y và Pháp luật (Journal of Forensic and Legal Medicine), ngày 16.11 cho rằng cái chết của nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein nhiều khả năng là do bị sát hại, theo CBS News.

Ông Freeman không phải là người trực tiếp khám nghiệm tử thi của ông Epstein nhưng đã đưa ra nhận định trên sau khi dành nhiều tháng để xem xét các hồ sơ khám nghiệm tử thi chưa từng được công bố trước đây, do người em trai tên Mark của ông Epstein và CBS News cung cấp.

Ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục bị kết án ẢNH: REUTERS

Ông Jeffrey Epstein (sinh năm 1953) là một nhà tài chính và tội phạm tình dục người Mỹ. Năm 2008, ông ta nhận tội tại tòa án bang Florida với các tội danh dụ dỗ mại dâm và mua dâm trẻ vị thành niên. Sau đó, vào tháng 7.2019, ông tiếp tục bị truy tố về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Ông tử vong vào ngày 10.8.2019 trong một trại giam liên bang ở Manhattan (New York) trong lúc chờ xét xử.

Phán quyết năm 2019 của Văn phòng Giám định pháp y thành phố New York cho rằng ông Epstein chết do tự sát. Tuy nhiên, ông Freeman lại đưa ra nhận định khác.

"Những vết thương không phù hợp với việc tự treo cổ - mà thực chất có thể bắt nguồn từ một vụ vật lộn hoặc xô xát - đã bị bỏ qua", ông Freeman nói với CBS News, dựa trên việc xem xét các hồ sơ khám nghiệm tử thi, ảnh chụp và bản dựng lại sinh học mà ông đã thực hiện. Ông cho rằng vết xuất huyết sâu ở vai trái và những vết thương của ông Epstein có vẻ như là kết quả của một cuộc giằng co.

Ông Freeman đã làm việc cùng giáo sư pháp y Anders Eriksson tại Đại học Umea (Thụy Điển) và nhà nghiên cứu chuyên về xác định sự thiên vị trong việc ra quyết định pháp y Itiel Dror. Nghiên cứu của nhóm đã được trình bày tại London vào ngày 16.11 và chưa được bình duyệt.

Hồi tháng 2, bác sĩ Michael Baden - người đã chứng kiến cuộc khám nghiệm tử thi ông Epstein - nói với tờ The Telegraph rằng ông tin cái chết của ông Epstein rất có thể là do "áp lực siết cổ hơn là treo cổ". "Với tất cả thông tin hiện có, cần tiến hành điều tra thêm về nguyên nhân và diễn biến cái chết", ông Baden nói.

Công bố thư tuyệt mệnh được cho là của tỉ phú ấu dâm Epstein

Bác sĩ Barbara Sampson, giám định viên y tế, kết luận vào năm 2019 rằng các vết thương của ông Epstein phù hợp với việc tự sát bằng cách treo cổ và không có bằng chứng về các vết thương do tự vệ. Trước đó, bà đã công khai bác bỏ những tuyên bố cho rằng bằng chứng cho thấy nạn nhân bị siết cổ.

Văn phòng giám định y pháp thành phố New York ngày 16.11 cho biết họ vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu. "Nguyên nhân tử vong: Treo cổ. Cách thức tử vong: Tự tử", tuyên bố nêu.