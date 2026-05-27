Sức khỏe

Chuyên gia phát hiện nhiệt độ giúp xoài giữ độ ngon lâu hơn

Nguyễn Vy
27/05/2026 00:16 GMT+7

Xoài rất dễ chín nhanh và mất độ ngon nếu bảo quản sai cách. Một nghiên cứu mới phát hiện mức nhiệt khoảng 12 độ C có thể giúp trái giữ độ tươi, hạn chế mất nước và kéo dài thời gian sử dụng hiệu quả hơn.

Nếu bảo quản không đúng cách, xoài dễ mềm nhũn, mất nước và giảm giá trị dinh dưỡng chỉ sau vài ngày, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Tropical Plants cho thấy nhiệt độ bảo quản có ảnh hưởng lớn đến độ tươi của xoài.

Các nhà khoa học phát hiện mức nhiệt khoảng 12 độ C giúp làm chậm quá trình chín, giữ xoài chắc thịt và hạn chế hư hỏng.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Hải Nam (Trung Quốc) cho biết xoài vẫn tiếp tục chín sau khi hái. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, trái dễ đổi màu nhanh, mềm nhanh và mất độ ngon tự nhiên. Quá trình này cũng khiến vitamin C cùng các chất chống oxy hóa trong xoài giảm dần.

Chuyên gia phát hiện nhiệt độ giúp xoài giữ độ ngon lâu hơn - Ảnh 1.

Mức nhiệt khoảng 12 độ C giúp làm chậm quá trình chín, giữ xoài chắc thịt và hạn chế hư hỏng

Ảnh: N.Vy tạo từ Gemini

Bảo quản mát giúp giữ độ ngon của xoài

Xoài bảo quản ở môi trường mát giữ được độ ẩm và kết cấu tốt hơn. Trái ít bị nhăn, ít mất nước và giữ màu sắc ổn định lâu hơn.

Các nhà khoa học nhận thấy xoài để ở nhiệt độ cao từ 26 đến 30 độ C có tốc độ xuống chất lượng nhanh hơn rõ rệt. Trọng lượng của trái có thể giảm tới 17% do mất nước. Trong khi đó, xoài bảo quản lạnh đúng mức chỉ giảm khoảng 4%.

Nhiệt độ khoảng 12 độ C còn giúp kích hoạt cơ chế bảo vệ tự nhiên bên trong quả xoài. Nghiên cứu cũng lưu ý nhiệt độ quá thấp có thể làm phần thịt quả bị thâm, giảm hương vị và ảnh hưởng giá trị dinh dưỡng.

Cách bảo quản xoài tại nhà

Theo khuyến nghị, nên để xoài chưa chín ở nhiệt độ phòng để trái chín tự nhiên. Sau khi xoài chín, người dùng nên chuyển sang ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Xoài cần được bảo quản ở mức lạnh vừa phải thay vì để quá lạnh hoặc đặt gần ngăn đông. Nhiệt độ quá thấp dễ làm trái mất vị ngon tự nhiên.

Ngoài ra, xoài cần tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao vì nhiệt nóng khiến trái nhanh mềm và dễ bầm dập.

Theo nhóm nghiên cứu, việc kiểm soát nhiệt độ đúng cách giúp xoài giữ được độ tươi ngon lâu hơn mà vẫn bảo toàn dinh dưỡng.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách bảo quản cũng có thể giảm đáng kể tình trạng hư hỏng sau thu hoạch.

Xoài hay dưa hấu: Loại nào làm tăng đường huyết chậm hơn?

Xoài và dưa hấu đều giàu dinh dưỡng nhưng có thể làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không chỉ phụ thuộc vào loại trái cây mà còn ở cách ăn và khẩu phần.

