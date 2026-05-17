Sức khỏe

Ăn bơ cùng xoài: Nghiên cứu phát hiện lợi ích bất ngờ

Như Quyên
17/05/2026 14:50 GMT+7

Các nhà nghiên cứu cho biết sự kết hợp giữa bơ và xoài có thể giúp mạch máu giãn nở tốt hơn khi có dòng máu lưu thông - một dấu hiệu quan trọng phản ánh sức khỏe tim.

  • Ăn bơ và xoài mỗi ngày giúp cải thiện chức năng mạch máu ở người tiền tiểu đường. 
  • Kết hợp bơ và xoài có thể hỗ trợ giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ tim mạch. 
  • Bơ và xoài giàu chất xơ, kali..., người bệnh thận cần thận trọng vì hàm lượng kali cao.

Nghiên cứu đăng trên Journal of the American Heart Association (tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ), khuyến nghị bổ sung bơ và xoài vào chế độ ăn hằng ngày. Kết quả cho thấy, những người trưởng thành đang ở giai đoạn tiền tiểu đường khi ăn 1 quả bơ và 1 cốc xoài mỗi ngày trong 8 tuần đã có cải thiện nhẹ về chức năng nội mô mạch máu, theo Verywell Health (Mỹ).

Theo nghiên cứu, khi ăn kết hợp bơ và xoài, hiệu quả có thể tốt hơn do tác động hiệp đồng

Hỗ trợ giảm 8% các nguy cơ tim mạch

Cụ thể, họ được ghi nhận mức tăng khoảng 1% khả năng giãn mạch qua trung gian dòng chảy (flow-mediated vasodilation) - chỉ số đo khả năng thư giãn và mở rộng của mạch máu.

Tiến sĩ Matthew J. Landry, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng tại Đại học California, Irvine (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết: Mức thay đổi này có ý nghĩa lâm sàng. Ước tính cứ tăng 1% chỉ số này thì nguy cơ tim mạch có thể giảm khoảng 8%”.

Bác sĩ Abhayjit Singh, chuyên gia tim mạch dự phòng tại Cleveland Clinic (Mỹ), giải thích: “Hiểu đơn giản, chức năng nội mô mạch máu phản ánh khả năng mạch máu giãn ra khi máu lưu thông. Dù chưa thể xem đây là thước đo trực tiếp của sức khỏe tim mạch, nhưng nó là một dấu hiệu sớm có ý nghĩa lâm sàng trong đánh giá nguy cơ tim mạch”.

Vì sao bơ và xoài có lợi cho tim mạch?

Bơ và xoài chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như chất xơ, kali, vitamin C, các hợp chất thực vật (phytochemicals) và chất béo không bão hòa đơn. Theo tiến sĩ Landry, những dưỡng chất này giúp giảm stress oxy hóa; cải thiện chức năng nội mô mạch máu; tăng sản xuất nitric oxide - phân tử giúp mạch máu thư giãn, mở rộng và cải thiện lưu thông máu.

Ăn riêng xoài và bơ vẫn có lợi, nhưng nghiên cứu này cho thấy khi ăn kết hợp, hiệu quả có thể tốt hơn do tác động hiệp đồng. Stephani Johnson, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Đại học Rutgers (Mỹ), nhận định, sự kết hợp này có thể tạo ra phản ứng sinh lý mạnh, đặc biệt liên quan đến cải thiện huyết áp tâm trương.

Để thêm bơ và xoài vào bữa ăn, mọi người có thể thử các cách đơn giản sau:

  • Xay sinh tố cùng bơ và xoài.
  • Trộn salad rau xanh với xoài và bơ cắt miếng.
  • Làm salsa từ bơ, xoài, chanh và hành tím.
  • Làm tô ngũ cốc (quinoa, cơm gạo lứt) với bơ, xoài, rau và đạm.

Ngoài ra, bác sĩ Singh lưu ý thêm: “Bơ và xoài đều giàu kali. Với người khỏe mạnh, điều này có lợi cho huyết áp. Nhưng với bệnh nhân bệnh thận mạn hoặc đang dùng thuốc huyết áp, việc tăng lượng kali hằng ngày cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng”.

