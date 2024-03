Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu bị 'hack' gần 500 triệu đồng, ngân hàng im lặng suốt 3 tháng?

Sau khi câu chuyện bị hack tài khoản ngân hàng mất gần 500 triệu đồng, chiều nay (31.3), chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết vừa nhận được điện thoại của giao dịch viên thông báo lãnh đạo ngân hàng sẽ sắp xếp để có cuộc gặp trực tiếp với ông trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, số tiền trong tài khoản đã mất có lấy được hay không vẫn "hoàn toàn mù mờ".

TS Nguyễn Trí Hiếu bị hack gần 500 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, ngày 18.11.2023 khi ra ngân hàng để rút tiền thì tá hỏa, rụng rời khi nhân viên báo tài khoản chỉ còn đúng 50.000 đồng trong khi trước đó số dư của ông có gần 500 triệu đồng. Sau khi được phản ánh, ngân hàng đã cung cấp sao kê chi tiết các giao dịch từ tài khoản.

Cụ thể, từ ngày 3 - 17.11.2023, chủ tài khoản đã có nhiều lần chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác nhau ở một số ngân hàng khác. Trong thời gian đó, đã có 2 lần chủ tài khoản gửi yêu cầu cấp lại mật khẩu xác thực OTP thông qua ứng dụng Internet Banking. Ngạc nhiên là mật khẩu này cũng được gửi qua số điện thoại mà TS Nguyễn Trí Hiếu đã đăng ký với ngân hàng. Tuy nhiên, thay vì gửi đến điện thoại ông vẫn sử dụng là iPhone thì ngân hang cho biết mật khẩu này được gửi đến một chiếc điện thoại Xiaomi. Đồng thời, ông cũng không nhận được tin nhắn thông báo thay đổi số dư tài khoản như trước đó.

Đáng ngạc nhiên là sau hơn 3 tháng vụ việc đã xảy ra, vị chuyên gia này đã gửi đơn yêu cầu ngân hàng bồi thường nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Thậm chí, chưa có bất kỳ lãnh đạo chi nhánh hay lãnh đạo nào của ngân hàng gặp gỡ trực tiếp với ông.

Ngay khi phát hiện tài khoản bị hack gần nửa tỉ đồng, vị chuyên gia này đã làm đơn gửi đến công an. Sau đó, ông được thông tin công an cũng đã yêu cầu ngân hàng gửi thông tin chi tiết về các số tài khoản đã nhận được tiền chuyển đi và yêu cầu các ngân hàng liên quan cung cấp thông tin. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tuần, ông liên hệ lại với công an thì được biết chưa có gì mới. Điều này khiến ông hụt hẫng và thấy việc "đang đi vào ngõ cụt".



Bị hack gần 500 triệu đồng nhưng sau hơn 3 tháng TS Nguyễn Trí Hiếu vẫn chưa tiếp xúc được với lãnh đạo nào từ ngân hàng TNO

"Tôi gửi đơn khiếu nại, yêu cầu ngân hàng qua cô giao dịch viên. Sau đó, nhận được email từ giao dịch viên chuyển tiếp trả lời của bộ phận phụ trách thông tin kỹ thuật gửi các sao kê và thông tin về giao dịch chuyển tiền. Đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ công văn chính thức nào của ngân hàng hay được lãnh đạo nào gặp trực tiếp để trao đổi xem cách giải quyết ra sao. Phía ngân hàng hoàn toàn bỏ lơ và không đề cập gì đến việc trách nhiệm hay bồi thường số tiền đã mất. Hiện tại, tôi vẫn chưa muốn đưa tên cụ thể ngân hàng này vì còn trao đổi chi tiết với họ cũng như để phía công an điều tra", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.

Cách hành xử này theo ông là "quá lạ lùng". Cuộc gọi chiều 31.3 cho biết sẽ có buổi gặp với lãnh đạo ngân hàng dù chưa xác định thời gian cụ thể là do ông đã chia sẻ trên báo chí về việc này. TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh: "Nếu không chia sẻ với báo chí, có thể tôi vẫn chưa thể tiếp xúc được với lãnh đạo ngân hàng này. Bản thân tôi là người hoạt động trong ngành ngân hàng, từng tham gia làm cố vấn cho một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nhưng khi vụ việc xảy ra thì vẫn bị ngân hàng "bỏ lơ". Như vậy, có thể thấy đối với một khách hàng bình thường thì để khiếu nại sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đây là hành động thiếu trách nhiệm với khách hàng. Qua vụ việc này tôi cho rằng cá nhân không nên để tiền nhiều trong tài khoản vì nguy cơ rủi ro bị mất khá cao".