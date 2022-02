Chuyên gia thời tiết nhận định khi nào miền Bắc hết mưa phùn, rét buốt?

Đó là chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với Báo Thanh Niên sáng nay 12.2, khi thông tin về nhận định diễn biến thời tiết mưa rét ở miền Bắc trong thời gian tới.

Không khí lạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc

* Các tỉnh miền Bắc đã có mưa phùn, mưa nhỏ, thời tiết ẩm ướt kéo dài trong nhiều ngày qua và hiện tượng thời tiết này khi nào sẽ kết thúc thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Hưởng: Đúng như dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh và liên tục được tăng cường từ ngày 29.1, tức ngày 27 tháng Chạp tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc thường xuyên trong tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, kèm theo là những cơn mưa nhỏ, mưa phùn.

Nhiệt độ giảm sâu cộng với trời mưa phùn, mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao nên người dân cảm nhận rõ thời tiết tê tái, thậm chí có cảm giác rét buốt. Dự báo của chúng tôi, các tỉnh Bắc bộ sẽ còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên mưa nhỏ, mưa phùn sẽ còn duy trì trong hết tháng 2 và kéo dài đến khoảng đầu tháng 3.

* Dự báo tuần tới miền Bắc sẽ liên tiếp đón các đợt không khí lạnh, vậy thời tiết miền Bắc sẽ chịu tác động ra sao?

- Theo dự báo của chúng tôi, bắt đầu từ ngày 13.2, các tỉnh Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Sau đó, khoảng ngày 19.2, tức là giữa tuần sau, tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng nữa, tức là trong tuần tới, Bắc bộ liên tiếp có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp.





Đợt không khí lạnh tác động ngày 13.2 sẽ kết hợp ảnh hưởng với hội tụ gió trên cao ở bậc 5.000 m gây ra đợt mưa rào và giông trên diện rộng ở Bắc bộ. Trong ngày và đêm 13.2, Bắc bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại. Chúng tôi cảnh báo ở vùng núi cao Bắc bộ trong đêm 13.2 có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ngày 14 - 15.2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nên mưa giảm, rét đậm, rét hại cũng giảm theo. Dự báo từ ngày 16 - 18.2, không khí lạnh yếu đi, Bắc bộ chuyển sang giai đoạn mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng.

Còn đợt không khí lạnh tác động từ ngày 19.2, thời tiết các tỉnh Bắc bộ có mưa rét trở lại và khả năng xảy ra một đợt rét đậm tiếp theo.

Tháng 2 rét nhất mùa đông năm 2021 - 2022

* So với trung bình nhiều năm thì dự báo nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ trong tháng 2 năm nay có chênh lệch, bất thường?

- Các dữ liệu do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thu thập cho thấy, từ đầu tháng 2 đến nay, nhiệt độ ở Bắc bộ so với trung bình nhiều năm thì thấp hơn 1 độ C. Trong tháng 2, các tỉnh Bắc bộ chịu tác động của nhiều đợt không khí lạnh và liên tục tăng cường.

Cường độ của các đợt không khí lạnh cũng tương đối mạnh nên nhiệt độ trung bình ở Bắc bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, ở vùng đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ tháng 2 thấp hơn mức trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C; còn ở vùng núi, trung du thì thấp hơn 1,5 độ C. Chúng tôi nhận định tháng 2 là tháng rét nhất mùa đông năm 2021 - 2022.

Xin cảm ơn ông!