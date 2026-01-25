Chuyên gia: Uống nước lúc nào là tốt nhất?

Sau đây, tiến sĩ Brittany Dube, chuyên gia y tế công cộng đang làm việc tại Mỹ, sẽ nói rõ về thời điểm uống nước tốt cho sức khỏe.

Chuyên gia Dube cho biết tổng lượng nước cung cấp cho cơ thể quan trọng hơn thời điểm uống. Tốt nhất bạn nên tìm thời điểm uống nước phù hợp nhất với thói quen cá nhân của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý các thời điểm sau:

Uống nước ngay khi thức dậy giúp bù nước sau một giấc ngủ dài Ảnh: AI

Ngay khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen uống nước vào lúc vừa thức dậy và trước khi đi ngủ để duy trì sự cân bằng hydrat hóa:

Buổi sáng: Uống nước khi bụng đói ngay khi thức dậy giúp bù nước sau một giấc ngủ dài. Việc này hỗ trợ hệ tiêu hóa khởi động tốt hơn cho ngày mới.

Buổi tối: Uống nước 1 - 2 tiếng trước khi đi ngủ có thể giúp cơ thể giữ đủ nước qua đêm và cải thiện lưu thông máu khi ngủ, theo trang tin sức khỏe Health.

Uống nước gần các bữa ăn

Uống nước trong hoặc xung quanh các bữa ăn là cách hữu ích để thiết lập thói quen uống nước đều đặn.

Trái với quan niệm sai lầm rằng uống nước trong khi ăn gây hại cho hệ tiêu hóa, nước thực tế giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no, giúp ăn ít hơn, tuy nhiên điều này cần được tư vấn thêm từ chuyên gia nếu muốn áp dụng cho kế hoạch giảm cân.

Trước, trong và sau hoạt động thể chất

Đây là thời điểm việc bổ sung nước trở nên đặc biệt quan trọng vì tập thể dục gây mất nước qua mồ hôi, nhất là trong thời tiết nóng.

Với các hoạt động cường độ cao, cần bổ sung chất điện giải hoặc đồ uống thể thao để cân bằng lượng natri mất đi. Tuy nhiên, nên dùng nước lọc vì đồ uống thể thao thường chứa nhiều đường.

Tóm lại, thay vì lo lắng về thời điểm nên uống nước, hãy theo dõi cảm giác khát nước và màu sắc nước tiểu, điều chỉnh lượng nước uống vào sao cho nước tiểu có màu vàng nhạt là lý tưởng nhất để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất, giữ màu sắc nước tiểu không đậm hơn nhưng cũng đừng uống nước quá nhiều đến độ nước tiểu trở nên trong suốt, theo Health.