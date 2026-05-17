Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chuyên gia Viện Khảo thí giáo dục Mỹ chỉ cách luyện chứng chỉ TOEFL cải tiến

Bích Thanh
Bích Thanh
17/05/2026 20:01 GMT+7

Ngày 17.5, tại TP.HCM, Viện Khảo thí giáo dục Mỹ (ETS) và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm TOEFL Experience Day dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên tiếng Anh. Tại đây chuyên gia của Viện Khảo thí giáo dục Mỹ chỉ cách học trước khi thi chứng chỉ.

Chuyên gia Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ chỉ cách học trước khi thi chứng chỉ  - Ảnh 1.

Ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS, chia sẻ về cách học và trải nghiệm của bài thi tiếng Anh quốc tế

ẢNH: BẢO CHẤU

Sự kiện trải nghiệm TOEFL Experience Day mang tính tương tác và học tập thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức, sự tự tin và khả năng tư vấn cho giáo viên, cố vấn học tập, học sinh, sinh viên. Từ đó hướng đến việc giới thiệu trải nghiệm TOEFL iBT cải tiến theo cách thực tế, bao gồm các cập nhật như thang điểm mới từ 1–6, thiết kế bài thi thích ứng (adaptive test design), các kỹ năng giao tiếp học thuật.

Tại sự kiện, các thành viên tham dự đã tương tác tại các trạm trải nghiệm học tập dựa trên mô hình FAST gồm: Fair - tính công bằng (giá trị, độ tin cậy và khả năng tiếp cận), Agile - tính linh hoạt (thiết kế hiện đại, thích ứng với thời gian trả kết quả nhanh hơn), Smart - tính thông minh (các kỹ năng giao tiếp sẵn sàng cho tương lai), Tailored - tính cá nhân hóa (trải nghiệm kiểm tra tập trung hơn vào học viên).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS, cho biết với những đổi mới từ bài thi TOEFL iBT, hiện nay học sinh, sinh viên Việt Nam có khá nhiều cách để trải nghiệm và làm quen với TOEFL iBT trước khi đăng ký thi chính thức.

Trước hết, ETS cung cấp rất nhiều tài nguyên học tập và luyện thi miễn phí thông qua trang chuẩn bị TOEFL chính thức: https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/prepare.html. Tại đây, người học có thể tiếp cận bài thi mẫu, câu hỏi thực hành, hướng dẫn làm bài và các tài nguyên giúp hiểu rõ cấu trúc bài thi mới.

Bên cạnh đó, ứng viên cũng có thể tham gia các chương trình TOEFL Mock Test hoặc các sự kiện trải nghiệm do ETS và đối tác tổ chức để làm quen với giao diện và trải nghiệm thực tế của bài thi.

Tại Việt Nam, thông qua hệ sinh thái đối tác của IIG Việt Nam, học sinh có thể tìm hiểu và học tập tại các đối tác đào tạo chính thức của TOEFL như TAEC, Summit Education, Sunwah Education, English Guide, SIU CLT cũng như các đơn vị uy tín khác như SEAMEO. Các đơn vị này thường tổ chức workshop, lớp học, bài thi thử và các hoạt động trải nghiệm giúp người học tiếp cận TOEFL theo hướng thực tế hơn.

Ngoài ra, người học cũng có thể tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng AI như Santa AI: https://ai.aitutorsanta.com/.

"Điều quan trọng là người học ngày nay không cần chờ đến lúc đăng ký thi mới bắt đầu làm quen với TOEFL, các bạn học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể trải nghiệm trước, hiểu bài thi trước và chuẩn bị sớm hơn rất nhiều", ông Chương Nguyễn nhấn mạnh.

Tin liên quan

Năm học mới, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các môn khoa học, ngoại ngữ

Năm học mới, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các môn khoa học, ngoại ngữ

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy và học các môn khoa học, ngoại ngữ và các hoạt động giáo dục trong năm học 2025-2026.

Chọn học ngoại ngữ cho học sinh lớp 6

Một quận tại TP.HCM đặt mục tiêu dẫn đầu về dạy tin học, ngoại ngữ

Khám phá thêm chủ đề

Toefl ibt chứng chỉ tiếng Anh học ngoại ngữ trải nghiệm Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận