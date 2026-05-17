Chuyên gia Viện Khảo thí giáo dục Mỹ chỉ cách luyện chứng chỉ TOEFL cải tiến

Ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS, chia sẻ về cách học và trải nghiệm của bài thi tiếng Anh quốc tế ẢNH: BẢO CHẤU

Sự kiện trải nghiệm TOEFL Experience Day mang tính tương tác và học tập thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức, sự tự tin và khả năng tư vấn cho giáo viên, cố vấn học tập, học sinh, sinh viên. Từ đó hướng đến việc giới thiệu trải nghiệm TOEFL iBT cải tiến theo cách thực tế, bao gồm các cập nhật như thang điểm mới từ 1–6, thiết kế bài thi thích ứng (adaptive test design), các kỹ năng giao tiếp học thuật.

Tại sự kiện, các thành viên tham dự đã tương tác tại các trạm trải nghiệm học tập dựa trên mô hình FAST gồm: Fair - tính công bằng (giá trị, độ tin cậy và khả năng tiếp cận), Agile - tính linh hoạt (thiết kế hiện đại, thích ứng với thời gian trả kết quả nhanh hơn), Smart - tính thông minh (các kỹ năng giao tiếp sẵn sàng cho tương lai), Tailored - tính cá nhân hóa (trải nghiệm kiểm tra tập trung hơn vào học viên).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS, cho biết với những đổi mới từ bài thi TOEFL iBT, hiện nay học sinh, sinh viên Việt Nam có khá nhiều cách để trải nghiệm và làm quen với TOEFL iBT trước khi đăng ký thi chính thức.

Trước hết, ETS cung cấp rất nhiều tài nguyên học tập và luyện thi miễn phí thông qua trang chuẩn bị TOEFL chính thức: https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/prepare.html. Tại đây, người học có thể tiếp cận bài thi mẫu, câu hỏi thực hành, hướng dẫn làm bài và các tài nguyên giúp hiểu rõ cấu trúc bài thi mới.

Bên cạnh đó, ứng viên cũng có thể tham gia các chương trình TOEFL Mock Test hoặc các sự kiện trải nghiệm do ETS và đối tác tổ chức để làm quen với giao diện và trải nghiệm thực tế của bài thi.

Tại Việt Nam, thông qua hệ sinh thái đối tác của IIG Việt Nam, học sinh có thể tìm hiểu và học tập tại các đối tác đào tạo chính thức của TOEFL như TAEC, Summit Education, Sunwah Education, English Guide, SIU CLT cũng như các đơn vị uy tín khác như SEAMEO. Các đơn vị này thường tổ chức workshop, lớp học, bài thi thử và các hoạt động trải nghiệm giúp người học tiếp cận TOEFL theo hướng thực tế hơn.

Ngoài ra, người học cũng có thể tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng AI như Santa AI: https://ai.aitutorsanta.com/.

"Điều quan trọng là người học ngày nay không cần chờ đến lúc đăng ký thi mới bắt đầu làm quen với TOEFL, các bạn học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể trải nghiệm trước, hiểu bài thi trước và chuẩn bị sớm hơn rất nhiều", ông Chương Nguyễn nhấn mạnh.