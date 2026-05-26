Chuyên gia y tế chỉ cách ngừa đột quỵ do nắng nóng gay gắt

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng có thể gặp phải trong điều kiện nắng nóng gay gắt đang diễn ra.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các ngày gần đây, số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20 - 30%, trong đó ghi nhận các bệnh nhân trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng, sốc nhiệt.

Bộ Y tế cảnh báo nắng nóng gay gắt gây say nắng, đột quỵ, cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm nhiệt

Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể.

Mức độ nhẹ, nắng nóng gây mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút.

Mức độ nặng, người bị biến cố sức khỏe do nắng nóng có các biểu hiện: đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch (tim đập nhanh, huyết áp tụt…) và có thể tử vong.

Xử trí người bị sự cố sức khỏe do nắng nóng

Chuyên gia của Bộ Y tế hướng dẫn, với trường hợp bị say nắng, say nóng ở mức độ nhẹ cần chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài.

Sau đó, lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể.

Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất như nước Oresol pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng.

Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Lưu ý không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 - 15 phút, các biểu hiện sẽ giảm dần.

Nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý, trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng - 16 giờ chiều.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.