Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhận biết nguy cơ biến cố tim mạch khi chạy bộ

Liên Châu
Liên Châu
26/05/2026 07:27 GMT+7

Tại một giải chạy gần đây, khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 10 m, một người tham gia cuộc chạy đột ngột đổ gục, tím tái, ngừng tuần hoàn. May mắn, anh được ép tim ngay tại chỗ và giữ lại được cơ hội sống.

Về biến cố tim mạch trong chạy bộ, PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho hay: Ngừng tim đột ngột hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả với người trông khỏe mạnh, không có dấu hiệu báo trước. Nguyên nhân có thể do: có bệnh tim chưa phát hiện; một lần gắng sức quá mức; một ngày thiếu ngủ hoặc đơn giản là thời tiết quá nóng. Điều đáng sợ nhất là không phải lúc nào cơ thể cũng báo trước những nguy cơ đó.

Nhận biết nguy cơ biến cố tim mạch khi chạy bộ - Ảnh 1.

Điều quan trọng nhất không phải là về đích nhanh đến đâu, mà là trở về an toàn sau mỗi lần chạy

ẢNH: PHƯƠNG AN TẠO BỞI GEMINI

PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn: "Người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo gồm: chóng mặt, đau ngực, khó thở, tim đập bất thường, mệt lả hoặc lú lẫn. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế".

Trong trường hợp ngừng tim, cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định. Khi tim ngừng đập, não có thể bắt đầu tổn thương sau khoảng 4 - 6 phút nếu không được cung cấp máu. Vì vậy, hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Can thiệp kịp thời có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống cho người bệnh.

Theo Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, ngừng tim khi chơi thể thao không phải là tình huống hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh nhưng nhiều người chưa được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn.

Có phải ai dậy sớm cũng sẽ thành công?

Chạy bộ là hình thức rèn luyện sức khỏe hiệu quả, song các biến cố tim mạch cấp tính, đặc biệt là ngừng tim đột ngột, vẫn có thể xảy ra, kể cả ở người không có triệu chứng trước đó. Nguy cơ này gia tăng khi vận động quá sức, mất nước, thiếu ngủ hoặc tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Do đó, nếu đang chạy mà thấy: chóng mặt, đau ngực, khó thở, tim đập bất thường, mệt lả… đừng cố, đừng "ráng thêm chút nữa", vì có những giới hạn không nên vượt qua. Chạy bộ là tốt, nhưng điều quan trọng nhất không phải là về đích nhanh đến đâu, mà là "trở về an toàn sau mỗi lần chạy".

Mùa hè là thời điểm nhiều hoạt động thể thao diễn ra. Các chuyên gia khuyến nghị người tham gia cuộc thi chạy nên kiểm tra sức khỏe trước khi thi đấu, đặc biệt là người trên 35 tuổi hoặc có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường… Bên cạnh đó, cần ngủ đủ, uống đủ nước, điều chỉnh cường độ tập luyện khi thời tiết nắng nóng, không sử dụng chất kích thích. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể và không cố gắng vượt quá giới hạn an toàn.

Đặc biệt, việc phổ cập kiến thức hồi sinh tim phổi trong cộng đồng sẽ góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh ngay tại hiện trường.

Tin liên quan

Đi bộ hay chạy bộ tốt hơn cho người béo phì?

Đi bộ hay chạy bộ tốt hơn cho người béo phì?

Trong bối cảnh lối sống ít vận động đang trở thành vấn đề y tế công cộng toàn cầu, việc lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp giữa đi bộ và chạy bộ ngày càng thu hút sự quan tâm và nghiên cứu.

Sức khỏe tim mạch: 4 lời khuyên giúp tập thể dục an toàn sau tuổi 40

3 sai lầm khi chạy bộ đang âm thầm làm yếu khớp gối

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ tim ngừng đập chóng mặt Bệnh viện bạch mai biến cố tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận