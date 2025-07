Chuyển hồ sơ vụ kiện liên quan ca sĩ Jack

Tòa chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án liên quan tới Jack Ảnh: FBNV

Cuối tháng 5.2025, TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 16 TP.HCM) đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Sau khi xác minh, tòa căn cứ theo đơn khởi kiện phía Jack cung cấp, phía bị đơn là Thiên An đang cư trú tại phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thuận An, TP.HCM). Tuy nhiên, qua xác minh, Thiên An không cư trú, tạm trú và không sinh sống tại đây.

Tòa án đã có thông báo yêu cầu Jack cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý chứng minh nơi cư trú hiện nay của Thiên An để tòa thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, nhưng phía nguyên đơn không cung cấp được theo yêu cầu. Trong khi đó, tòa xác định Thiên An đang sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM (nay là phường Hiệp Bình, TP.HCM) nên vào ngày 30.6, tòa đã chuyển hồ sơ cho TAND khu vực 2 TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Ồn ào vụ Jack kiện Thiên An

Trước đó, tối 26.5, J97 Entertainment - công ty quản lý của Jack đăng thông báo cho biết đã nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. Kèm theo đơn khởi kiện, Jack đã nộp các tài liệu chứng cứ liên quan để yêu cầu tòa án giải quyết một số vấn đề. Trong đó, Jack yêu cầu xác định bé Y.Đ là con của nam ca sĩ. Ngoài ra, Jack yêu cầu Thiên An không được ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha với bé Y.Đ.

Thời gian qua, ồn ào tình ái giữa Jack và Thiên An cũng khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm. Ngày 5.6, Thiên An đăng tải tâm thư, gửi lời xin lỗi con gái, Jack và chính bản thân. Nữ diễn viên thừa nhận cô có phần không đúng và mong muốn khép lại những ồn ào thời gian qua. Song nếu Jack vẫn quyết định theo đuổi vụ kiện tụng, cô cùng luật sư vẫn sẵn sàng tham gia các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm, không né tránh.

Ngay sau bài đăng của Thiên An, phía công ty ca sĩ Jack - J97 cho biết không có thêm phản hồi nào ngoài việc tiếp tục chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Công ty chia sẻ thêm: "Trong suốt 5 năm qua, sự thật chỉ có một: Chúng tôi chưa từng chối bỏ trách nhiệm với bất kỳ ai. Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hai tấm bài vị được cho là có huyết thống với ca sĩ Jack - J97, chúng tôi khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong giai đoạn nhạy cảm này".