Năm 2020, nhờ thành công từ vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân, độ phổ biến của Han So Hee lên như diều gặp gió. Cô được giới truyền thông, các thương hiệu và nhà sản xuất phim săn đón nồng nhiệt. Sau đó, nữ diễn viên liên tục đảm nhận vai chính trong các phim Dẫu biết, My Name, Soundtrack #1… Đặc biệt, cô nhiều lần gây sốc với các cảnh giường chiếu nóng bỏng trên màn ảnh nhỏ