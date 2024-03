Kim Ji Won chủ động hôn Kim Soo Hyun, rating 'Nữ hoàng nước mắt' tăng cao

Tập 3 Nữ hoàng nước mắt thu hút nhiều khán giả POSTER PHIM

Sau một tuần để khán giả mong ngóng, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) lên sóng tập 3. Tương tự hai tập đầu tiên, tập 3 mở màn với những tình tiết đan xen quá khứ - hiện tại của đôi vợ chồng Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won).

Trước khi kết hôn, Hong Hae In từng hạnh phúc khi về quê nhà của Baek Hyun Woo và được nghe những lời yêu thương chân thành từ anh. Đến thực tại, cả hai không còn gần gũi như xưa, song Baek Hyun Woo vẫn sẵn sàng lao vào cứu vợ thoát khỏi tình huống nguy hiểm tại khu săn bắn và chăm sóc cô.

Những phân đoạn tình cảm của cặp đôi Baek Hyun Woo và Hong Hae In trong tập mới nhất

Ngoài ra, tập 3 cũng đem đến những thước phim lãng mạn lẫn dí dỏm về Baek Hyun Woo và Hong Hae In thời điểm hơn 3 năm trước, lúc cả hai cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn tại nhà Baek Hyun Woo hay tuần trăng mật vui vẻ ở nước Đức…

Những kỷ niệm ngọt ngào xoay quanh Baek Hyun Woo và Hong Hae In càng khiến khán giả nuối tiếc trước mối quan hệ lạnh nhạt của họ ở hiện tại. Giờ đây, cả hai đã trở thành vợ chồng, họ vẫn giữ khoảng cách đến mức mỗi người một hướng dù nằm chung giường.

Hong Hae In thường xao động trước vẻ điển trai của chồng CẮT TỪ PHIM

Tập mới nhất Nữ hoàng nước mắt chủ yếu khai thác từ góc nhìn của Hong Hae In. Nàng tiểu thư tập đoàn danh giá luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại luôn dành tình yêu to lớn cho chồng. Đáng tiếc, Baek Hyun Woo chưa nhận ra điều này.

Song song với tuyến tình cảm của Baek Hyun Woo và Hong Hae In, tập 3 Nữ hoàng nước mắt còn xoáy sâu vào những mặt tối của Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon), Cheon Da Hye (Lee Joo Bin), Moh Seul Hee (Lee Mi Sook). Cả ba đều là đối tượng đáng nghi có nhiều hành vi và âm mưu nhằm chia rẽ gia tộc họ Hong. Riêng Yoon Eun Seong còn có động thái muốn chen chân vào giữa cặp vợ chồng Baek Hyun Woo và Hong Hae In.

Mâu thuẫn nội bộ nhà họ Hong cũng lên đỉnh điểm khi ông Hong Man Dae (Kim Kap Soo) và con trai cả Hong Beom Seok (Park Yoon-Hee) ngày càng có nhiều hiểu lầm khó cứu vãn.

Cảnh cuối phim gây sốt mạng xã hội CẮT TỪ PHIM

Người hâm mộ phấn khích về khoảnh khắc chạm môi của hai nhân vật chính CẮT TỪ PHIM

Cuối tập 3 tác phẩm, Hong Hae In trở về nhà trong tình trạng say khướt sau khi uống rượu cùng Yoon Eun Seong. Cô bất ngờ thổ lộ tâm tình của mình và chủ động ôm hôn Baek Hyun Woo, khiến anh ngỡ ngàng. Cảnh phim bất ngờ này đang gây bão mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Rating tập 3 Nữ hoàng nước mắt đạt 9,6% trên toàn Hàn Quốc, tăng nhẹ 1% so với 8,6% so với tập 2. Sports Chosun (Hàn Quốc) cũng như nhiều người xem nhận xét rating phim nhiều khả năng sẽ vượt mốc 10% ở tập 4 và tăng mạnh hơn ở các tập sau. Nữ hoàng nước mắt do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Queen Of Tears quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Tác phẩm chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.