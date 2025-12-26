'Chuyển hóa' xe vi phạm thành của riêng, 3 cựu CSGT bị truy tố

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 3 bị can: Nguyễn Thành Long, Ngô Thanh Tú, Cao Lê Ngọc Sơn (đều là cựu CSGT Công an Q.Phú Nhuận cũ) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can đã có hành vi "biến" xe vi phạm thành của riêng để sử dụng cá nhân.

Theo cáo trạng, Cao Lê Ngọc Sơn và Ngô Thanh Tú là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Phú Nhuận (cũ).

Các bị can đã "biến" xe vi phạm thành của riêng, sử dụng cá nhân ẢNH MINH HỌA

Ngày 13.10.2022, khi đang điều tiết giao thông tại giao lộ Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh thuộc phường 9, Q.Phú Nhuận cũ (nay là phường Đức Nhuận, TP.HCM) thì phát hiện một nam thanh niên lái xe SH không có gương chiếu hậu bên trái nên dừng xe để kiểm tra.

Lập biên bản tạm giữ xe

Qua kiểm tra, người điều khiển xe cung cấp thông tin cá nhân tên Lê Thanh Tùng không có giấy phép lái xe; kiểm tra tình trạng xe phát hiện số khung, số máy của xe không trùng khớp với số khung, số máy trong giấy chứng nhận đăng ký xe nên Sơn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, lập biên bản tạm giữ xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Sau khi kết thúc ca công tác, Tú lái chiếc xe SH trên về trụ sở để tại khu vực để xe vi phạm của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự trong khuôn viên trụ sở Công an Q.Phú Nhuận.

Sơn bấm giấy chứng nhận đăng ký xe cùng với biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và bàn giao lại cho Tú do thời điểm này Tú được phân công hỗ trợ Tổ xử lý vi phạm hành chính trong việc xử lý các trường hợp vi phạm.

Gợi ý lấy xe vi phạm để sử dụng cá nhân

Đến khoảng đầu tháng 1.2023, Tú gặp Nguyễn Thành Long, lúc này là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an Q.Phú Nhuận phụ trách Tổ tuần tra kiểm soát; là chỉ huy trực tiếp của Sơn và Tú, đồng thời gợi ý lấy xe trên để Long sử dụng cá nhân. Tú nói sẽ nhờ Sơn lập lại biên bản vi phạm hành chính để Long đóng phạt, rồi lấy xe ra sử dụng thì Long đồng ý.

Sau đó, Tú nói Sơn lập lại biên bản vi phạm hành chính khác đối với xe này. Hôm sau, Tú gặp Sơn tại trụ sở cơ quan và đưa cho Sơn một CCCD tên Trần Hữu Khang để Sơn lập lại biên bản vi phạm hành chính đối với chiếc xe trên, thay đổi thông tin người vi phạm từ Lê Thanh Tùng thành Trần Hữu Khang và lập lỗi vi phạm là không gắn gương chiếu hậu bên trái, không mang theo giấy phép lái xe.

Cùng ngày, Sơn lập lại biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ xe mô tô theo nội dung Tú yêu cầu. Sơn ký tên đưa lại cho Tú để Tú đưa cho người vi phạm ký tên. Sau đó, Sơn nhắn tin cho Long qua Zalo biết là đã lập lại biên bản xong.

Sau khi nhận được thông tin từ Sơn, Long nhờ Trần Ngọc Thạch (cán bộ Tổ xử lý vi phạm hành chính) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhanh đối với chiếc xe này và đưa cho Thạch 500.000 đồng để nhờ Thạch đóng phạt giúp.

Thạch báo cáo đề xuất ông Nguyễn Công Trạng - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Phú Nhuận ký quyết định xử phạt đối với Trần Hữu Khang.

Sau đó, Long lấy xe nêu trên để tại khu vực để xe vi phạm ra thay đổi màu sơn từ màu trắng thành màu đen và lấy một biển số khác được thu hồi để trong kho gắn vào xe thay thế biển số trước đó để sử dụng.

Đến tháng 6.2023, Long được chuyển công tác về làm Phó trưởng Công an phường 1, Q.Phú Nhuận thì Long vẫn sử dụng chiếc xe này.

Khoảng cuối năm 2023, nghe thông tin ông Võ Ngọc Yên (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Phú Nhuận) yêu cầu tổ xử lý tìm chiếc xe SH nêu trên, Sơn liên hệ qua Zalo với Tú và Long yêu cầu trả lại xe về kho của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Phú Nhuận.

Tú đã liên lạc với Long và lấy lại xe máy này về để tại kho phương tiện vi phạm tại tầng 3 của trụ sở Công an Q.Phú Nhuận.

Sau đó, Sơn nhận thấy việc làm của mình đã vi phạm quy định của ngành nên đã chủ động trình bày lại toàn bộ vụ việc với Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Phú Nhuận.

Theo cáo trạng, các bị can đã thống nhất ý chí, phân công vai trò và cùng phối hợp thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi, do đó hành vi của các bị can phạm vào tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”, thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức (khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù).