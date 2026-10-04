Chuyện lạ ở mộ vua voi: Trả 15.000 đồng, khách được giao chìa khóa tự mở cổng

Ngày 4.10, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu chi nhánh Du lịch và khách sạn Biệt Điện, thuộc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2.9 Đắk Lắk, chấn chỉnh cách phục vụ du khách tại khu văn hóa nhà mồ - mộ vua săn voi N'Thu Knul (Khun Yu Nốp), thường gọi là mộ vua voi.

Đường đến khu văn hóa nhà mồ - mộ vua săn voi ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Mộ vua voi khóa cổng, khách tự lấy chìa khóa

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực mộ vua voi có hàng rào bao quanh, cổng lớn được khóa. Người dân hoặc du khách muốn vào tham quan nếu không đi theo đơn vị khai thác du lịch sẽ khó tiếp cận do không có hướng dẫn rõ ràng.

Tìm hiểu dịch vụ tham quan tại đây, PV Thanh Niên được lễ tân Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn tư vấn mức tiền dịch vụ vào mộ vua voi là 15.000 đồng/người.

Sau khi tư vấn, lễ tân cho biết du khách có thể tự lấy chìa khóa để mở cổng vào khu mộ. Nếu có nhu cầu sử dụng hướng dẫn viên, khách trả thêm 200.000 đồng/lượt/đoàn.

Khu lăng mộ vua voi được rào chắn ẢNH: HỮU TÚ

Theo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, khu lăng mộ là công trình gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc tại địa phương, thuộc quyền quản lý, sử dụng của hộ gia đình, đại diện là ông Y.M.K và bà H.T.N.

Để kết nối tuyến tham quan, vệ sinh, bảo vệ và duy trì cảnh quan, chi nhánh Du lịch và khách sạn Biệt Điện đã ký hợp đồng dân sự thời hạn 5 năm với đại diện chủ thể quản lý công trình.

Liên quan việc khóa cổng, đơn vị quản lý giải thích nhằm bảo đảm sự trang nghiêm, tránh xả rác hoặc ảnh hưởng đến khu vực mồ mả.

Hiện có 2 chìa khóa cổng vào mộ vua voi. Một chìa do gia đình giữ để phục vụ việc thờ cúng, chìa còn lại do đơn vị quản lý giữ để phục vụ du khách.

Báo cáo của đơn vị cũng ghi nhận giá dịch vụ hướng dẫn là 200.000 đồng/lượt/đoàn đối với khách có nhu cầu.

Cổng vào mộ vua voi được khóa ẢNH: HỮU TÚ

Qua rà soát, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho rằng việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhưng giao chìa khóa để du khách tự mở cổng vào tham quan là phương thức phục vụ chưa phù hợp, chưa bảo đảm tính chuyên nghiệp và có thể gây hiểu lầm cho khách.

Khoản 15.000 đồng thực chất là tiền gì?

Để khắc phục bất cập, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk yêu cầu chi nhánh Du lịch và khách sạn Biệt Điện không tiếp tục giao chìa khóa cho du khách tự mở cổng.

Đơn vị phải bố trí nhân viên quản lý, hỗ trợ và hướng dẫn du khách trong quá trình tham quan, bảo đảm an toàn, văn minh, lịch sự và phù hợp với tính chất văn hóa, tâm linh của khu vực.

Du khách gặp khó khăn khi vào tham quan mộ vua voi ẢNH: HỮU TÚ

Cơ sở cũng được yêu cầu rà soát quy trình đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ khách; công khai, minh bạch giá dịch vụ và quyền lợi của khách hàng, kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động.

Sở VH-TT-DL Đắk Lắk lưu ý mọi hoạt động khai thác, sửa chữa, xây dựng có tác động đến yếu tố gốc và cảnh quan di tích phải tuân thủ quy định của luật Di sản văn hóa.

Về khoản 15.000 đồng/người đang được thu tại mộ vua voi, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết qua rà soát và thông tin giải trình từ doanh nghiệp, đây là khoản tiền dịch vụ do doanh nghiệp tự xây dựng trong phương án kinh doanh.

Khoản tiền dịch vụ tại mộ vua voi được niêm yết 15.000 đồng/người ẢNH: HỮU TÚ

Sở khẳng định khoản tiền này không phải phí hoặc lệ phí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, ban hành và không thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Do đó, sở yêu cầu cơ sở niêm yết, công khai rõ nội dung, mức giá và phạm vi dịch vụ tại khu vực bán vé, thu tiền. Đồng thời, cần thể hiện rõ đây là khoản tiền dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức cung ứng, không phải vé tham quan di tích do Nhà nước quản lý, nhằm tránh gây nhầm lẫn cho du khách.

Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cũng yêu cầu cơ sở phối hợp với gia đình chủ sở hữu và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ công trình; giữ gìn sự trang nghiêm, cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống gắn với khu vực mộ vua voi.