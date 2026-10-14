Chuyện những tô mì 2.000 đồng

Đ Ể NGƯỜI NHẬN NHẸ LÒNG

Từ sáng sớm, Trạm y tế xã Mỹ Hương đã rộn ràng. Các tình nguyện viên cùng chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế rau, thịt, đứng bếp, chia mì, phục vụ. Ai cũng mong tô mì đến tay bà con khi còn nóng hổi. Khoảng 7 giờ sáng, những tô mì lần lượt được mang ra. Mỗi phần có mì, thịt, rau và các nguyên liệu đi kèm. Bên tô mì nghi ngút khói, người dân vừa ăn vừa trò chuyện, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Mô hình “Mì 2.000 đồng” nhận được sự ủng hộ từ nhà hảo tâm và người dân ẢNH: DUY TÂN

Bà Châu Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Hương, cho biết mô hình mì 2.000 đồng được triển khai gần 2 tháng nay, do Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp với anh Huỳnh Thanh Sang, một nhà hảo tâm, cùng các ngành, đoàn thể và Trạm y tế xã thực hiện. Mục đích là hỗ trợ một phần chi phí ăn sáng cho người lao động, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng trong cộng đồng. "Chúng tôi mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với người lao động và những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, thông qua mô hình này lan tỏa tinh thần thân ái, những điều tốt đẹp trong cuộc sống", bà Hằng chia sẻ.

Những phần ăn không được phát miễn phí, người dân vẫn trả 2.000 đồng để mua một tô mì. Theo anh Huỳnh Thanh Sang, với nhiều người, việc được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí đôi khi có thể tạo cảm giác ngại ngùng hoặc mặc cảm. Với giá bán 2.000 đồng, bà con có thể chủ động đến ăn như một bữa sáng bình thường. Khoản tiền nhỏ này vừa giúp duy trì mô hình, vừa tạo cảm giác thoải mái cho người nhận. "Điều chúng tôi mong muốn là vừa hỗ trợ một phần bữa sáng cho bà con lao động, vừa để mọi người cảm thấy tự nhiên, vui vẻ khi đến ăn. Ai cũng có thể bỏ ra 2.000 đồng để mua một tô mì", anh Sang nói.

N ƠI KẾT NỐI NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Nguồn kinh phí thực hiện tiệm mì do Hội Liên hiệp phụ nữ xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đóng góp và vận động thêm sự chung tay của nhà hảo tâm. Người góp tiền, người hỗ trợ nguyên liệu, người dành thời gian nấu nướng, phục vụ. Từng gói mì, bó rau, phần thịt và công sức của tình nguyện viên góp lại tạo nên những bữa sáng giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Theo kế hoạch, mỗi tháng, mô hình tổ chức từ 1 - 2 lần, mỗi lần phục vụ khoảng 200 - 300 tô mì tùy nhu cầu thực tế.

Những tô mì đầy đủ thịt, rau ẢNH: DUY TÂN

Các tình nguyện viên chung tay làm ra những tô mì nóng hổi bán giá chỉ 2.000 đồng ẢNH: DUY TÂN

Bà Thạch Bích (50 tuổi, xã Mỹ Hương) chia sẻ: "Tô mì rất đầy đặn, có thịt, có rau, nước dùng nóng hổi. Với người lao động, một bữa sáng vừa ngon vừa rẻ như vậy rất thiết thực, giúp tiết kiệm một khoản chi phí trong ngày. Tôi thấy các cô chú, anh chị làm mô hình này rất có tâm, từ khâu chuẩn bị đến lúc phục vụ đều vui vẻ, nhiệt tình".

Anh Thạch Sanh (37 tuổi, xã Mỹ Hương) cũng tìm đến sau khi nghe về mô hình. Anh nói: "Tôi nghe nói ở đây có mì 2.000 đồng nên ghé ăn thử. Đến nơi thấy mọi người chuẩn bị rất chu đáo, tô mì có đủ mì, thịt, rau, ăn nóng và khá ngon. Giá 2.000 đồng thì gần như ai cũng có thể mua được, nhất là những người đi làm sớm hoặc có thu nhập không cao".

Từ một bữa sáng nhỏ, mô hình mì 2.000 đồng đang góp phần lan tỏa thông điệp giản dị: mỗi người góp một chút, những điều tử tế sẽ được nhân lên. Không chỉ giúp người lao động có thêm một bữa sáng giá rẻ, mô hình còn trở thành điểm kết nối những tấm lòng nhân ái, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình.