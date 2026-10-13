Nữ sinh lớp 9 mắc bệnh nặng, gia đình nghèo cầu mong sự giúp đỡ

Trong khi con gái đang giành giật sự sống, người mẹ nghèo rơi vào cảnh khó khăn, lo không đủ tiền chạy chữa cho con.

Cháu Nguyễn Thị Thùy Trâm đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội ẢNH: NGỌC THƠM

Những ngày qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương (TP.Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, ở bản Mậu Đức, xã Mậu Thạch) luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh, thấp thỏm ngóng tin con gái là cháu Nguyễn Thị Thùy Trâm. Mỗi lần có nhân viên y tế ra vào, chị lại mong được nghe một tin tốt lành về tình trạng sức khỏe của con.

Trâm là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 người con đang tuổi ăn học. Chị Thủy là con gái liệt sĩ Nguyễn Hồng Hời. Cuộc sống gia đình vốn đã nhiều khó khăn, cha của em Trâm làm công nhân cho các công trình, mẹ của em làm công nhân lột vỏ keo, thu nhập không ổn định. Nay con gái mắc bệnh nặng, phải trải qua phẫu thuật và tiếp tục điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương khiến gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai người mẹ.

Chị Nguyễn Thị Thủy cho hay một buổi trưa sau khi đi học về, Trâm nói với mẹ rằng em bị tức ngực, khó thở. Lo lắng trước biểu hiện bất thường của con, chị đưa em đến trung tâm y tế xã thăm khám, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An. Tại đây, Trâm được chẩn đoán nhiễm trùng máu, tràn dịch phổi. Ngày 21.9, em trải qua ca phẫu thuật phổi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến nặng nên sau phẫu thuật, Trâm được chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Từ khi con đổ bệnh, cuộc sống của gia đình chị Thủy gần như đảo lộn. Người mẹ nghèo vừa lo lắng cho sức khỏe của con, vừa canh cánh nỗi lo viện phí trong những ngày điều trị kéo dài phía trước. "Con đang tuổi ăn, tuổi học, bình thường vẫn đến trường cùng bạn bè. Vậy mà giờ con phải nằm viện, trải qua phẫu thuật rồi tiếp tục điều trị xa nhà. Nhìn con đau đớn, tôi xót lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ở bên động viên con cố gắng", chị Thủy nghẹn ngào.

Gia đình có 4 người con đang trong độ tuổi đến trường nên chi phí sinh hoạt, học hành vốn đã là gánh nặng. Khi Trâm mắc bệnh nặng, mọi khoản chi tiêu càng trở nên chật vật. Việc đưa con ra Hà Nội điều trị kéo theo nhiều chi phí, trong khi khả năng kinh tế của gia đình có hạn. Điều khiến chị lo lắng nhất lúc này là con cần được tiếp tục điều trị nhưng gia đình không biết xoay xở ra sao để có đủ tiền trang trải viện phí và những khoản sinh hoạt trong thời gian ở bệnh viện.

Ông Vi Văn Thuần, Trưởng bản Mậu Đức, cho biết gia đình chị Thủy thuộc diện khó khăn của xã Mậu Thạch. Cháu Trâm đang chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp, với bao dự định và ước mơ phía trước. Thế nhưng thay vì được đến lớp, gặp thầy cô, bạn bè, cháu đang phải chiến đấu với bệnh tật trên giường bệnh khiến ai cũng xót xa, đau lòng. "Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, gia đình chị Thủy rất cần sự sẻ chia của cộng đồng. Mỗi sự hỗ trợ, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình có thêm điều kiện lo chi phí điều trị cho Trâm", ông Thuần chia sẻ.