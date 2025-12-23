Xin giúp nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh nặng

Khi bạn bè cùng trang lứa rộn ràng chuẩn bị hành trang nhập học, thì cánh cửa tương lai tươi sáng của em Võ Thị Cẩm Thùy lại đóng sập. Giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng là thành quả bao năm em miệt mài đèn sách vừa mới nhận giờ đây nằm lặng lẽ, còn em phải chiến đấu với căn bệnh quái ác trên giường bệnh.

Nữ sinh Võ Thị Cẩm Thùy lúc đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế ảnh: NAM THỊNH

Chị Lê Thị Trang (38 tuổi, mẹ Cẩm Thùy) nấc nghẹn kể về cuộc sống bình dị của gia đình 5 thành viên. Vợ chồng chị ai thuê gì làm nấy, cùng với vài sào ruộng ít ỏi. Dù cuộc sống chật vật, nhưng các con đều chăm ngoan, học giỏi.

Niềm hy vọng lớn nhất của gia đình đặt trọn vào cô con gái cả Cẩm Thùy, người mà bố mẹ tin rằng sẽ thay đổi cuộc đời cho cả nhà. Thế nhưng vào khoảnh khắc ước mơ đại học sắp thành hiện thực, những cơn đau nhức cơ thể, những vết bầm tím bất thường đã dẫn đến kết quả định mệnh, em mắc ung thư máu. "Đưa cháu ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng kiểm tra, vợ chồng tôi bàng hoàng khi bác sĩ thông báo cháu bị ung thư máu. Không tin vào sự thật đó, hai vợ chồng lại khăn gói đưa cháu vào Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM để kiểm tra lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy", chị Trang lau nước mắt, đau đớn thốt lên.

Tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM, bác sĩ cho biết chi phí điều trị căn bệnh ung thư máu này lên tới hơn 2,5 tỉ đồng. Đây là một con số khổng lồ, vượt quá khả năng của gia đình vốn đã thuộc diện khó khăn, thu nhập chỉ đủ trang trải qua ngày.

Võ Thị Cẩm Thùy được bà ngoại chăm sóc tại nhà sau những ngày dài nằm viện ảnh: NAM THỊNH

Để giảm bớt gánh nặng tiền bạc, gia đình đã phải chuyển Cẩm Thùy về Bệnh viện T.Ư Huế để tiếp tục điều trị. Thế nhưng chi phí điều trị mỗi ngày vẫn là một con số khổng lồ, đang bào mòn sức lực và tài chính của vợ chồng chị Trang. "Những ngày nằm viện, cháu cứ hỏi tôi khi nào con khỏe lại để được đến trường làm thủ tục nhập học. Nghe con nói vậy, tôi đau lòng lắm... Dù khó khăn thế nào, vợ chồng tôi cũng phải gắng làm điểm tựa vững chắc cho các con", chị Trang nói.

Thời gian qua, vợ chồng chị Trang đã vay mượn khắp nơi từ người thân đến hàng xóm để níu giữ sự sống cho con. "Con bé bảo nhà mình nghèo, phải học thật giỏi để sau này có tiền nuôi ba mẹ. Nhưng vợ chồng tôi biết lấy đâu ra số tiền hàng tỉ đồng để ghép tủy cho con. Thùy ơi, ba mẹ có lỗi với con!", chị Trang nói trong nước mắt.

Ông Phan Đinh Ra, Trưởng thôn Trung Đàn, cho hay hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Trang vô cùng khó khăn, nay cháu Thùy lại mang trọng bệnh. "Tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cháu Thùy có cơ hội sớm hồi phục, tiếp tục thực hiện ước mơ đến giảng đường", ông Ra kêu gọi.