Sản phụ nghèo bị bỏng nặng sau sinh cần sự hỗ trợ của cộng đồng

Vào những ngày cuối tháng 9.2026, tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình di chứng (Bệnh viện T.Ư Huế), anh Lê Văn Thắng (27 tuổi, ở thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Huế) vẫn chưa hết thất thần khi túc trực bên giường bệnh của vợ. Vợ anh, chị Hồ Thị Hiệp (27 tuổi, người đồng bào Vân Kiều), đang phải điều trị tích cực vì bị bỏng nặng toàn thân.

Anh Lê Văn Thắng túc trực bên giường bệnh lo cho vợ trong cảnh túng thiếu, kiệt quệ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo anh Thắng, khoảng 5 ngày sau khi sinh con thứ hai, chị Hiệp về nhà chồng ở xã Hưng Lộc để nghỉ dưỡng. Do làm theo tục lệ người xưa là tắm rượu và sưởi bếp than hồng sau sinh, trong lúc chồng đi làm vắng, chị Hiệp không may ngã vào bếp lửa. "Trưa đó tôi đi làm gần nhà nên về sớm thì phát hiện vợ bị ngọn lửa bùng lên cháy toàn thân. Mẹ tôi đã 72 tuổi, ốm yếu nên bất lực lao vào ôm con dâu. Tôi phải vội kéo mẹ ra rồi dùng khăn ướt trùm lên người vợ. Nếu hôm đó tôi không về kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh Thắng nghẹn ngào nhớ lại.

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Thắng nằm cách Bệnh viện T.Ư Huế hơn 35 km. Nhiều năm qua, cả gia đình 4 miệng ăn gồm vợ chồng, con nhỏ 5 tuổi và mẹ già 72 tuổi chỉ sống dựa vào tiền công làm nghề bốc vác gỗ keo tràm bấp bênh hằng ngày của anh. Ngày đưa vợ đi cấp cứu, trong túi hai vợ chồng chỉ có vỏn vẹn 2 triệu đồng gom góp được, phần còn lại phải đi vay mượn khắp hàng xóm.

Bà Lê Thị Yến (72 tuổi) ôm cháu nhỏ mới 10 ngày tuổi phải cắt sữa mẹ hoàn toàn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Hiện hai đứa con nhỏ đang ở quê cùng bà nội. Cháu nhỏ mới hơn 10 ngày tuổi đã phải ngắt sữa mẹ hoàn toàn. Tôi thương con đứt ruột nhưng phải ở lại bệnh viện chăm vợ, không biết xoay xở thế nào tiếp theo", anh Thắng chia sẻ.

Nhận được thông tin, PV Thanh Niên đã tìm đến tận nhà hỗ trợ bước đầu nhu yếu phẩm và sữa cho cháu bé. Tại căn nhà nhỏ ở quê, bà Lê Thị Yến (72 tuổi, mẹ anh Thắng) tiều tụy ngồi ôm hai đứa cháu nội vào lòng. Mẹ già đau yếu không thể làm việc nặng, chỉ biết nhìn hai đứa cháu thơ dại mà nước mắt tuôn trào: "Tôi giận bản thân mình suốt ngày đau ốm, làm khổ con cái. Giờ nhìn hai đứa cháu còn quá nhỏ, tôi chỉ biết ôm chúng vào lòng. Nếu có một điều ước, tôi ước ông trời cho mình chịu đau đớn thay cho con dâu".

Căn nhà nhỏ của anh Thắng tại thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc, TP.Huế) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hồ Đa Thê, Trưởng thôn Hòa Lộc, cho biết gia đình anh Thắng thuộc diện rất khó khăn tại địa phương. Sau sự việc rủi ro, các cơ quan, đoàn thể và bà con trong thôn Hòa Lộc đã quyên góp hỗ trợ bước đầu được hơn 7 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ lo chi phí đi lại, ăn uống trước mắt. Chặng đường điều trị phục hồi cho chị Hiệp phía trước còn rất dài và tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình, vì vậy rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ qua đoạn ngặt nghèo này.