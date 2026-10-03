Xin giúp đỡ cậu bé 4 tuổi chống chọi với bệnh mô bào Langerhans

3 TUỔI PHẢI MỔ XƯƠNG SỌ, HÓA TRỊ

Trong căn phòng trọ nhỏ xíu gần Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM), chị Võ Thị Phương (37 tuổi) ôm cậu con trai trong lòng, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về hành trình chữa bệnh của con. Từ khoảng 1 tuổi, Khoa thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa. Tình hình ngày một nghiêm trọng nên chị Phương cùng chồng là anh Phạm Minh Thạo (35 tuổi) từ nhà ở xã Châu Đức (TP.HCM) đưa con đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị. Sau đó, Khoa được chuyển sang Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Bé Phạm Đăng Khoa sau một ngày điều trị Ảnh: La Tường Vân

Sau hơn 1 năm điều trị, Khoa khỏe hơn và được cho về nhà. Đến tháng 8.2024, gia đình phát hiện trên trán phải của em xuất hiện một cục u. Ban đầu, vợ chồng chị Phương chỉ nghĩ con nghịch va đập ở đâu đó. Tuy nhiên, cục u ngày một lớn dần nên gia đình đưa Khoa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) thăm khám. Sau các xét nghiệm chuyên sâu, chị Phương bàng hoàng trước câu hỏi của bác sĩ: "Nhà mình trước giờ có ai từng mắc ung thư chưa?". Lúc ấy hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi ôm chặt lấy con. Khoa còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi cha mẹ thì đối diện với nỗi lo quá lớn: kết quả chẩn đoán con mắc bệnh mô bào Langerhans.

Từ ngày phát bệnh, Khoa bước vào "cuộc chiến" mà ngay cả người lớn cũng khó chịu đựng. Mới hơn 3 tuổi, con phải lên bàn mổ để phẫu thuật cắt u xương sọ. Những vết sẹo dài, hằn trên đầu trẻ thơ khiến ai cũng nhói lòng. Chưa kịp hồi phục, Khoa được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 để bắt đầu hành trình hóa trị.

Đến nay, bé Khoa đã phải oằn mình gánh chịu 21 toa hóa chất. Trên đôi tay nhỏ bé xuất hiện nhiều vết bầm sau những lần lấy ven…

M Ơ MỘT PHÉP MÀU

Trước đây, mỗi khi con bệnh, vợ chồng chị Phương chở Khoa bằng xe máy từ nhà đến bệnh viện, vượt đoạn đường hơn 70 km. Sau đó, sức khỏe con ngày càng yếu, có lần đang trên đường đến bệnh viện, Khoa sốt cao, tay chân tím tái. Xót con, anh Thạo xin nghỉ làm công nhân để cùng vợ con lên khu vực gần Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thuê trọ. Ngày ngày, chị Phương chăm con, anh Thạo chạy xe ôm công nghệ.

Dù được bảo hiểm y tế chi trả 100%, nhưng có rất nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục gia đình phải tự mua, cộng thêm việc Khoa phải vào nhiều hóa chất nên thường xuyên bị sốt và mắc các bệnh về tiêu hóa phải mua thuốc điều trị. Mỗi toa thuốc tốn khoảng 3 triệu đồng - con số quá lớn với vợ chồng anh Thạo lúc này.

Rời nhà lúc trời chưa sáng, trở về khi mọi người đã yên giấc, nỗi lo cơm áo gạo tiền và những toa thuốc của con khiến anh Thạo gần như không có ngày nghỉ. Tiền thu được sau mỗi cuốc xe không chỉ để trang trải bữa ăn, tiền trọ, mà còn là khoản dành dụm để lo cho Khoa tiếp tục điều trị và mơ về một phép màu giúp con sớm hết bệnh để được vui chơi, học tập và lớn lên.

Gia đình anh Thạo đang rất cần sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện trang trải chi phí cho Khoa trong quá trình điều trị sẽ còn dài phía trước!