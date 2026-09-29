Xót xa 2 trẻ mất cha mẹ trong 3 tuần

Sau tang mẹ, đến tang cha

Anh Nguyễn Văn Hà (44 tuổi) và vợ là chị Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi) rời quê ở xóm Cầu Máng, thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, Quảng Ngãi, đi làm thuê, mưu sinh ở TP.HCM. Nơi đất khách, anh chị siêng năng làm việc để nuôi hai con trai ăn học, mong con có một tương lai tươi sáng, phát triển ở thành phố năng động này. Vậy mà anh chị chưa kịp gầy dựng một mái nhà riêng thì tai họa ập xuống.

Nguyễn Văn Đạt hiện sống cùng ông bà nội tại thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, Quảng Ngãi ảnh: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Khoảng tháng 8.2025, anh Hà đổ bệnh, ban đầu là bệnh tiểu đường. Sức khỏe ngày một giảm sút, anh vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Rồi bệnh tình trở nặng, đi kiểm tra anh Hà phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Từ một người đàn ông mạnh khỏe, đủ sức làm thuê, sức khỏe anh yếu dần, đôi chân không còn đủ sức đi lại nữa, phải ngồi xe lăn.

Bệnh của anh Hà ngày càng nặng, gia đình đưa về quê để người thân tiện chăm sóc, điều trị. Có thời gian đôi mắt anh không còn nhìn rõ, đi lại khó khăn, đến bệnh viện phải có người dìu hoặc đẩy bằng xe lăn.

Trước tình cảnh của chồng, chị Loan đành bỏ việc ở TP.HCM để về chăm chồng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (tại xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng), vừa lo thuốc men vừa thấp thỏm chuyện gia đình.

Nguyễn Văn Huy ở trọ để theo học Trường THPT Trần Kỳ Phong, Quảng Ngãi ảnh: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Ngày 1.8.2026, trên đường từ bệnh viện về nhà, chị Loan bị tai nạn giao thông tại ngã tư Lý Bình, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), tử vong tại chỗ. Sau lễ tang của chị Loan, ngày 19.8.2026, anh Hà cũng ra đi bởi không thể chịu đựng căn bệnh nặng và nỗi đau quá lớn khi vợ ra đi.

Tương lai gập ghềnh...

Trước khi gia đình xảy ra biến cố, hai con trai của anh Hà, chị Loan là Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Đạt đều học tập tại TP.HCM. Sau khi ba mẹ ra đi, hai em phải về quê, nương tựa ông bà nội là ông Nguyễn Văn Sơn (66 tuổi) và bà Bùi Thị Nguyệt (64 tuổi) trong căn nhà hun hút ở một góc núi thuộc thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh.

Nguyễn Văn Huy được chuyển về học lớp 12, Trường THPT Trần Kỳ Phong, Quảng Ngãi với ngổn ngang lo nghĩ về tương lai và các kỳ thi quan trọng phía trước. Rất may, các thầy cô ở Trường THPT Trần Kỳ Phong thấu hiểu hoàn cảnh em, tận tình giúp đỡ, tìm nhà trọ cho em ở để em yên tâm học, từ nhà nội em Huy đến trường gần 20 km, lầy lội khó đi nên em không thể đi về trong ngày.

Em Nguyễn Văn Đạt còn một quá trình học tập dài phía trước, mong được cộng đồng giúp sức ảnh: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Còn em trai Nguyễn Văn Đạt đang học lớp 8, Trường THCS Bình Minh, gần nhà nội. Chị Nguyễn Thị Phượng, cô ruột của hai em, lo lắng: "Sau cú sốc quá lớn, Huy đang có chút bất ổn về tâm lý, cháu định học hết lớp 12 sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em...".

Ông bà nội của hai em có cuộc sống cơ cực, từng vất vả làm thuê, bươn chải để nuôi con, nay tuổi đã cao mà còn phải chăm sóc 2 cháu đang tuổi ăn học, lo bữa cơm hằng ngày và sách vở, quần áo...

Sau những mất mát liên tiếp, người thân trong gia đình đang lo lắng cho chặng đường dài phía trước của hai anh em mồ côi cha mẹ, trong khi phải nương tựa vào ông bà nội nghèo khó. Hai em rất cần sự an ủi, sẻ chia của cộng đồng.