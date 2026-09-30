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    Bạn đọcLá lành đùm lá rách

    Ủng hộ 55 triệu đồng giúp các hoàn cảnh khó khăn

    Cẩm Nhi
    Cẩm Nhi
    Vừa qua, ông Nguyễn Minh Đức, đại diện tập thể những người dân sinh sống dọc QL13 (P.Hiệp Bình, TP.HCM) đến tòa soạn Báo Thanh Niên đóng góp 55 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thương tâm...
    Ủng hộ 55 triệu đồng giúp các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Minh Đức làm thủ tục ủng hộ 55 triệu đồng tại tòa soạn Báo Thanh Niên

    Ảnh: Cẩm Nhi

    Chia sẻ về nghĩa cử này, ông cho biết: "Trong quá trình thực hiện đền bù giải tỏa và thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL13, người dân chúng tôi gặp một số vướng mắc và có phản ánh đến Báo Thanh Niên. Sau đó, Báo đã phối hợp, cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xem xét. Sau đó, sự việc đã có những chuyển biến tích cực, bà con rất phấn khởi. Từ niềm vui ấy, biết Báo Thanh Niên thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên bà con quyết định đồng hành cùng báo trong việc tử tế này". "Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia thì cũng muốn góp một chút tấm lòng để cùng với quý báo hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn", ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ thêm.

    Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con và sẽ chuyển số tiền đến các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sớm nhất.

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    Hoàn cảnh khó khăn GIÚP ĐỠ Báo Thanh Niên người dân sống dọc QL13

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