Người bán vé số dạo được giảm phí đóng khi tham gia bảo hiểm y tế gia đình

Bộ Y tế cho biết, vừa qua cơ quan này đã nhận được ý kiến của cử tri kiến nghị xem xét, quan tâm đến người bán vé số dạo được hỗ trợ hưởng chế độ bảo hiểm y tế để phòng những lúc ốm đau bệnh tật.

Trả lời kiến nghị, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, lực lượng lao động tự do, trong đó có người bán vé số dạo là nhóm có thu nhập không ổn định và dễ gặp rủi ro về sức khỏe. Theo quy định hiện hành (luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1.7.2025 của Chính phủ), người bán vé số dạo thuộc nhóm lao động tự do và được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình.

Người bán vé số dạo được giảm trừ mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Để giảm chi phí tham gia, pháp luật quy định giảm trừ mức đóng đối với các thành viên cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trong năm tài chính.

Theo đó, người thứ nhất đóng bằng 100% mức đóng; người thứ hai, thứ ba, thứ tư và từ người thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Trường hợp người bán vé số dạo đồng thời thuộc các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, như người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng theo quy định, thì được hưởng chính sách đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tương ứng.

Bộ Y tế cũng cho biết, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (tại điểm e khoản 10 điều 71) đã quy định UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu đối với các nhóm đối tượng; đồng thời quyết định hỗ trợ thêm mức đóng đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, địa phương có thể rà soát tình hình thực tế, xác định trường hợp thụ hưởng và trình HĐND cấp tỉnh xem xét mức hỗ trợ phù hợp đối với người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ Tài chính, 13 năm qua, ngành xổ số Việt Nam đã mang về gần 1,38 triệu tỉ đồng doanh thu; cả nước có khoảng nửa triệu người bán vé số.